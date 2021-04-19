Galata Wind Enerji halka arzına yüzde 6.7 talep geldi! Galata Wind Enerji hisseleri ne zaman borsada işlem görecek?

Galata Wind'in halka arzında 6.7 kat talep geldi, halk arz edilen hisselerin %24.4'ü yabancı yatırımcılara satıldı

Galata Wind Enerji, bugün başlayacak olan Aydem Yenilenebilir Enerji ile birlikte 2018 yılından bu yana yapılan en büyük halka arz olacak. İki şirket de yabancı ve yerli yatırımcı iştahı açısından yakından izleniyor.

GALATA WIND HALKA ARZI SONUÇLANDI

Galata Wind'in halka arzında 26.7 milyon lira nominal değerli ek satış olmak üzere sermayenin %30'u olan 160.4 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başı 5.06 liradan halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 811.8 milyon lira oldu.

Garanti Yatırım tarafından Pazar gecesi KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arzın %24.4'ü yurtdışı, %26.7'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı. Halka arza en yoğun talep yurtiçi kurumsal yatırımcılardan geldi.

Halka arz edilen payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılar Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management oldu. Goldman Sachs sermayenin %1.5'i, Norges Bank ise %1.8'i kadar hisse aldı.

Payların geri kalanları ise yurtiçi bireysel ve çalışanlardan oluşan yatırımcılara satıldı. Toplam talep 1.1 milyar lira ile halka arz edilen hisselerin 6.7 katı seviyesinde gerçekleşti.