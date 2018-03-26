Geçen hafta 4 TL olan dolar haftaya nasıl başladı?

Küresel hisse piyasalarında ABD ile Çin arasında ticaret savaşı çıkacağı kaygıları riskten kaçış baskısı yaratırken, geçen hafta 4 seviyesini aşan dolar/TL'nin gerileyerek haftaya dolar/TL 3,97,euro/TL 4,91 seviyesinden başladı.

ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getirmesinin küresel ticaret savaşlarını tetikleyeceği endişeleri geçen hafta güvenli varlıklara talebi artırırken, analistler cuma günü Asya saatlerinde Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesiyle kurda 4.0375 ile rekor seviyenin görülmesine neden olduğunu belirtmişti.

Risk iştahının terse dönmesi ise geçen hafta TL'yi gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla değer kaybeden para birimi yaptı.

ING Menkul Araştırma ve Strateji Bölüm Müdürü Pınar Uslu, geçen hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret kaynaklı gerginliğin küresel risk algısını yükseltmesiyle yatırımcıların güvenilir liman olarak değerlendirdiği Japon Yeni, altın ve ABD tahvillerine yöneldiğini, piyasaların risk göstergeleri arasında takip ettiği VIX endeksinin de cuma günü yükselerek 25'e yaklaştığını söyledi.

Dolar/TL'de direnç olarak 4.00 seviyesinin önemine işaret eden Uslu, "Bu seviyenin aşılması halinde geçen hafta yaklaştığımız 4.04 seviyesi öne çıkabilir. Kurda destek olarak ise 3.9500 ve 3.9350 söylenebilir. Yılbaşından bu yana yaklaşık 110 baz puanlık yükseliş yaşanan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizinde ise yüzde 13 seviyesi kritik önem taşıyor" dedi.

"TL değer kaybetmeye devam edebilir"

Geçen hafta 4.5037 ile tarihi zirveyi gören, cuma günü ise 4.4235/4.4249 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 4.4330/4.4349 seviyesinde.

Geçen hafta 4.9728 ile tarihi zirveyi gören, cuma günü aynı saatte 4.8853/4.8875 seviyesinde olan euro/TL bu sabah 4.9023/4.9038 seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı endişeleri nedeniyle Asya borsaları bir günü daha satış baskısı altında geçiriyor. Dolar, devam eden küresel ticaret savaşı endişeleriyle yen karşısında 16 ayın dip seviyesini görürken, Tokyo'daki yolsuzluk skandalı da dolar/yen kuru üzerinde etkili oluyor.

Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye'nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL'nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.