GÜBRETAŞ'ın toplu iş sözleşmesi tam uzlaşıyla sonuçlandı

Firmadan yapılan açıklamaya göre, özellikle salgın döneminde de sektörde üstlendiği sorumluluk doğrultusunda kesintisiz gübre tedariki ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetleriyle tarımsal üretime katkısını artırarak sürdüren GÜBRETAŞ, yoğun bir tempoyla geçirdiği 2020 yılını üretim, satış, ihracat, konsolide ciro ve karlılık rekorlarıyla tamamlamıştı.

GÜBRETAŞ'TA TAM UZLAŞI

GÜBRETAŞ, Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki ana üretim üssü Yarımca Tesisleri’nde çalışan Petrol-İş Sendikası’na bağlı kapsamiçi çalışanlarla ilgili iki yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini de bu yıl çok kısa sürede tamamlandı. Sözleşme kapsamında Yarımca’daki kapsamiçi çalışanlara sağlanan ücret artışlarının yanı sıra "iş tanımlama, personel seçme, iş geliştirme ve kademe/kıdeme göre ücretlendirme" uygulamalarında varılan mutabakat da sendika temsilcileri ve işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

"69 yıldır ülke tarımına ve ekonomisine katma değer üreten şirketimiz, tüm paydaşlarının memnuniyetine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda operasyonel ve finansal rekorlarla tamamladığımız 2020’nin ardından, insan odaklı bütüncül yönetim anlayışımız ve pozitif diyaloğa dayalı yaklaşımımızla Yarımca’daki kapsamiçi çalışanlarımızın Toplu İş Sözleşmesi sürecini de rekor sayılabilecek sürede sonuçlandırdık. 27 Ocak’ta başlayan görüşmelerin ilk aşaması için normalde yasal mevzuata göre 60 günlük bir süre var. Fakat paydaşımız olan işçi ve işveren sendikalarının yöneticileriyle kurduğumuz açık iletişim sayesinde yaklaşık 1,5 aylık sürede sonuca ulaştık. Küresel salgın sürecinde bir yandan kesintisiz ürün tedariki ve tarımsal danışmanlık hizmetlerimizle çiftçilerimizin yanında olurken, diğer yandan çalışan motivasyonunu önceleyerek fabrikadaki işçilerimizi memnun eden tam uzlaşıyı sağlamanın mutluluğu içindeyiz."