Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı

Halkbank hisseleri banka yetkilisi Hakan Atilla'nın aldığı 32 ay hapis cezası kararının ardından, beklenenden az gelen ceza ve bu konudaki belirsizliğin ortadan kalkmasının etkisiyle yüzde 8'in üzerinde yükselişle hareket ediyor.

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulunan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın dün açıkladığı karara göre 32 ay hapis cezası aldı. Atilla'nın hapiste kaldığı 14 aylık süre 32 aydan düşebilir ve Atilla iyi halden dolayı erken serbest bırakılabilir.

Nisan başında ABD'de savcılar Atilla için yaklaşık 20 yıl hapis cezası verilmesini istemişlerdi.

Analistler yükselişte hem beklenenden az gelen hapis cezasının hem de belirsizliğin ortadan kalkmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Banka hisseleri yüzde 6.87 primli açılmasının ardından saat 1001'de yüzde 8.14 primle 8.50 liradan işlem görüyor. (Reuters)

