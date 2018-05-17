FİNANS

Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı

BORSA HABERLERİ  | 17.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Halkbank hisseleri Hakan Atilla'nın aldığı 32 ay hapis cezası kararının ardından güne yüzde 8 üzeri primli başladı.

Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı

Halkbank hisseleri banka yetkilisi Hakan Atilla'nın aldığı 32 ay hapis cezası kararının ardından, beklenenden az gelen ceza ve bu konudaki belirsizliğin ortadan kalkmasının etkisiyle yüzde 8'in üzerinde yükselişle hareket ediyor.

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulunan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın dün açıkladığı karara göre 32 ay hapis cezası aldı. Atilla'nın hapiste kaldığı 14 aylık süre 32 aydan düşebilir ve Atilla iyi halden dolayı erken serbest bırakılabilir.

Nisan başında ABD'de savcılar Atilla için yaklaşık 20 yıl hapis cezası verilmesini istemişlerdi.

Analistler yükselişte hem beklenenden az gelen hapis cezasının hem de belirsizliğin ortadan kalkmasının etkili olduğunu belirtiyor.

Banka hisseleri yüzde 6.87 primli açılmasının ardından saat 1001'de yüzde 8.14 primle 8.50 liradan işlem görüyor. (Reuters)

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Şok Marketler'in halka arzında beklenenden fazla ilgiŞok Marketler'in halka arzında beklenenden fazla ilgi
İki şirketin hissesi işleme kapatıldı İki şirketin hissesi işleme kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halkbank hisse hakan atilla

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Son dakika! Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

Son dakika! Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi

Milyonlarca kişiye indirimli emeklilik müjdesi

2018 yılında Türkiye’de en az yakıt tüketen araçların listesi

2018 yılında Türkiye’de en az yakıt tüketen araçların listesi

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şok Marketler'in halka arzında beklenenden fazla ilgi

Şok Marketler'in halka arzında beklenenden fazla ilgi

İki şirketin hissesi işleme kapatıldı

İki şirketin hissesi işleme kapatıldı

Galatasaray borsada da kazandırdı

Galatasaray borsada da kazandırdı

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa'da 4 haftalık düşüş son buldu

Borsa'da 4 haftalık düşüş son buldu

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.