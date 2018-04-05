Halkbank hisseleri, yüzde 20 prim yaptı

Borsa İstanbul güne yükselişle başlarken, bankacılık endeksinde yüzde 3'ü aşan yükseliş etkili oldu.

Halkbank'ta alımların öne çıktığı dikkat çekerken, HALKB hisseleri yüzde 20 primle 10.79 liraya kadar yükseldi.

Devre kesici uygulaması ile işlemlerine kısa bir süre ara verilen banka tekrar açılışın ardından kazanımlarını artırdı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, jüri tarafından suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için en az 15 yıl hapis, yarım milyon dolar da para cezası verilmesini istedi.

Analistler yükselişle ilgili anlamlı bir gerekçenin olmadığını belirtiyor.

Borsa İstanbul ise 115.300 bölgesini test ederken, yüzde 1 primli işlem görüyor.