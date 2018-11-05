FİNANS

Halkbank hisselerinde hareketlilik

BORSA HABERLERİ  | 05.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Halkbank hisseleri Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yüzde7'nin üzerinde primli güne başladı.

Halkbank hisselerinde hareketlilik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank ile ilgili Hazine ve Maliye bakanlarına talimat vereceğini söylemesinin ardından banka hisseleri sert yükselişle açıldı.

Halkbank hisseleri yüzde 6.31 primli açılmasının ardından saat 1010'da yüzde 7.32 primle 7.48 liradan işlem görüyor.

Aynı saatte BIST-100 endeksi yüzde 0.23, bankacılık endeksi ise yüzde 2.42 primle hareket ediyor.

Erdoğan ABD ile ilişkilerde başlayan normalleşme süreci çerçevesinde Trump'ın Halkbank konusu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye bakanlarına talimat vereceğini kaydetti.

ABD tarafından Halkbank'a İran ile ilgili bir yaptırım gelebileceği endişeleri zaman zaman hissede satış baskısı oluşturmuş, son olarak da ABD'li Rahip Andrew Brunson davası sürecinde ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle hissede volatil seyir olmuştu. (KAYNAK: REUTERS)

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