Halkbank hisselerine ‘Brunson’ etkisi

Darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yargılanması İzmir'de tutuklu olarak devam eden ABD'li rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alındığı belirtildi.

Söz konusu gelişmenin, piyasalar tarafından ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD ve Türkiye arasında bir uzlaşı ihtimalinin doğduğu şeklinde fiyatlandığını belirten A1 Capital Menkul Değerler Araştırma Direktörü Belgin Maviş, "ABD'deki Halkbank davası nedeniyle banka hisseleri özelinde bir baskı vardı. Bu haberin ardından piyasada, ABD ve Türkiye'nin uzlaşı içinde olabileceği konusunda bir beklenti oluştu" dedi ve ekledi:

"Piyasalar uzlaşı ihtimalini fiyatlıyor. Halkbank davası ile ilgili cezai yaptırımlar konusunda da tarafların uzlaşabileceği ihtimali fiyatlanıyor. Halkbank davasında ve ABD ile Türkiye arasında bu konudan kaynaklı yan alanlarda uzlaşı sağlanırsa, bunun borsadaki olumsuz etkisi de ortadan kalkar."

ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten suçlu bulunan Halkbank yetkilisi Mehmet Hakan Atilla 32 ay hapis cezası alırken, Ankara karara tepki göstermişti. Bazı Türk bankalarının İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'den milyarlarca dolar para cezası ile karşı karşıya olduğuna dair bir haber geçen yıl Ekim ayında Habertürk gazetesinde yer almış ancak BDDK ve yetkililer bu haberi doğrulamamıştı.