İki şirketin hissesi işleme kapatıldı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Nurol GYO ile birlikte Bimeks'in pay sıralarını geçici olarak işleme kapatıldığı bildirildi.

Açıklmada iki şirketin de hisselerinde meydana gelen olağan dışı fiyat hareketine ilişkin olarak talep edilen özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatma kararı alındığı belirtildi.