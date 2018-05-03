FİNANS

İki şirketin hissesi işleme kapatıldı

BORSA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da, Nurol GYO ve Bimeks'in pay sıraları geçici olarak işleme kapatıldı.

İki şirketin hissesi işleme kapatıldı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Nurol GYO ile birlikte Bimeks'in pay sıralarını geçici olarak işleme kapatıldığı bildirildi.

Açıklmada iki şirketin de hisselerinde meydana gelen olağan dışı fiyat hareketine ilişkin olarak talep edilen özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatma kararı alındığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bimeks borsa hisse

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Enflasyon sonrası dolarda rekor

Enflasyon sonrası dolarda rekor

Sedan ve SUV araçlarda arka kamera zorunluluğu getiriliyor

Sedan ve SUV araçlarda arka kamera zorunluluğu getiriliyor

Nisan enflasyonu beklentinin üzerinde

Nisan enflasyonu beklentinin üzerinde

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray borsada da kazandırdı

Galatasaray borsada da kazandırdı

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa'da 4 haftalık düşüş son buldu

Borsa'da 4 haftalık düşüş son buldu

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

DeFacto mayısta halka açılmayı planlıyor

DeFacto mayısta halka açılmayı planlıyor

Borsada ödünç işleme düzenleme geliyor

Borsada ödünç işleme düzenleme geliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.