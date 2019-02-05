FİNANS

İş Bankası hisseleri Erdoğan'ın sözleriyle dalgalandı

BORSA HABERLERİ  | 05.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin Hazine'ye devredileceğini, kararın ise Meclis'te verileceğini söyledi. Bankanın hisseleri satışla dalgalandı

İş Bankası hisseleri Erdoğan'ın sözleriyle dalgalandı

İş Bankası hisseleri, Erdoğan'ın partisinin Meclis grup toplantısındaki sözlerinin ardından yüzde 6 kayıpla 5.4 liraya indikten sonra, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya kayıplarını kısmen azaltarak yüzde 1.22 ekside 5.68 liradan girdi.

Erdoğan'ın açıklaması ardından dolar/TL de yükseliş yönlü tepki verdi. Açıklama öncesi 5.20'nin hemen altında işlem gören dolar/TL 5.22'ye kadar yükseldi. Dolar/TL saat 13:11'de 5.2020 seviyesinde bulunuyordu.

Konuşması sırasında CHP ve CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, bir izleyiciden gelen "İş Bankası, İş Bankası" sesi üzerine şunları söyledi:
"O da gelecek. İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsisi vardır. Ve bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır ve milletin hazinesine İş Bankası, evet oradaki hissesiyle yüzde 28 devredilecektir ben buna inanıyorum."

CHP'nin İş Bankası yönetim kuruluna atadığı dört üyeye atıfta bulunan Erdoğan, "Efendim CHP buradan para almıyormuş. Doğru. Dört tane üye oranın yönetiminde. O yönetimde onlar ne iş yapıyor. Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar. Niçin indiriyorlar, ne yapıyorlar, bunların hepsini biliyoruz. Onun için buradaki o tarihi yanlışı da, o bütün yapılacak yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz" dedi.

Erdoğan son olarak Eylül ve Ekim ayında aynı açıklamalarda bulunmuştu. CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin İş Bankası'nın ortağı değil sadece Atatürk hisselerinin temsilcisi olduklarını belirterek, yönetimindeki arkadaşlarının da bankacılık işlemlerine karışmadığını söylemişti.

İş Bankası hisselerinin yüzde 40.47'si Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sandık Vakfı'na ait. Atatürk hisselerinin oranı ise yüzde 28.09 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Reuters

PARTNERBu fotoğraftan 6 başrol çıktıBu fotoğraftan 6 başrol çıktı
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yatay başladıBorsa güne yatay başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa iş bankası meclis Hazine

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Tapuda yeni dönem başlıyor!

Tapuda yeni dönem başlıyor!

Binlerce çalışana müjde! O paralar iade edilecek

Binlerce çalışana müjde! O paralar iade edilecek

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

IMF yeni krediyi onayladı! Tam 2 milyar dolar!

Trafik sigortasında buna dikkat! Tazminat alabilirsiniz

Trafik sigortasında buna dikkat! Tazminat alabilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa 100 bin puanı gördü

4 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Son 10 yıllık dönemde hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

2018 yılında piyasaların “EN”leri

2018 yılında piyasaların “EN”leri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.