Işık Plastik'in üçüncü günü: ISKPL hisse fiyatı ne kadar oldu? Işık Plastik 2021 yatırımları nedir? Işık Plastik hisse fiyatı ne kadar, son durum!

Son dakika Işık Plastik Borsa İstanbul'da işlemeye başladı. Talep toplama sürecinde 400 binden fazla yatırımcının ilgisiyle karşılaşan Işık Plastik, halka arz sürecini tamamlayarak Borsa İstanbul’da ISKPL koduyla işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyesi bulunan neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep alan kurumun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, “Aile şirketiydik daha büyük bir aileye kavuştuk. Talepten çok memnunuz, gurur verici. Büyüme odaklı bir şirketiz, pandemide durmadık 7 gün 24 saat çalıştık. 280 çalışanımız var, yeni yatırımlarımızla 40 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Bundan sonra hem üretim hem de ihracat alanındaki hızlı büyümemizi hep birlikte sürdüreceğiz” dedi. Işık Plastik'in yurt içi ve yurt dışı yatırımları nedir? Peki Işık Plastik hissesi ne kadar oldu? IŞIK PLASTİK HİSSE FİYATI NE KADAR? Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana halka arza katılan birçok vatandaş şirketten açıklama bekliyordu. 1 Şubat tarihi itibari ile Işık Plastik'in hisse fiyatının ne kadar olduğu belli oldu. Saat 10:45 itibari ile ISKPL'nin hisse fiyatı yüzde 9,96 artarak 21.42 TL oldu. Işık Plastik 28 Ocak tarihinde günü 19 lira civarında kapattı. Borsa İstanbul’da 16,10 TL olarak halka arzı yapılan ISKPL hissesi ilk günden dikey yönde ilerledi.

IŞIK PLASTİK HİSSESİ HESABA GEÇTİ Mİ? Işık Plastik hisseleri bugün hesaba geçer mi sorusuna cevap geldi. Garanti BBVA'nın izahnamede yer alan açıklamaya göre halka arzın bitmesinin hemen ardından 22 Ocak 2021 Cuma günü 13:00'dan sonra yatırımcıların hesaplarına hisseleri paylaştırılacaktı. Bu süreç uzadı ve 28 Ocak 2021 tarihinde Perşembe günü itibari ile ISKPL hissesi yatırımcıların hesaplarına geçti ve Borsa İstanbul'da işlemeye başladı. IŞIK PLASTİK'İN BORSADAKİ KODU NEDİR? Garantı BBVA üzerinden halka arz olacak olan Işık Plastik'in Borsa İstanbul'daki kısa kodu ISKPL olarak belirlendi. Hisse aldıktan sonra hisse satış ve alış emri veren vatandaşlar bu kod üzerinden işlem yapacaklar. IŞIK PLASTİK ALIŞ EMRİ VERİLİYOR MU? Işık Plastik hissesi için yatırımcılar yatırım hesapları üzerinden talep edebiliyorlar. Fakat Işık Plastik hissesi çok yeni işlem görmeye başladığı için alış emirleri gün içerisinde hatta birkaç gün gerçekleşmeyebilir. BORSA İSTANBUL'DA ISKPL AÇILIŞI! 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Işık Plastik’in Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde gerçekleştirilen halka arzı; Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Töreni ile tamamlandı. Kurum, ISKPL kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

2021 yılının ilk halka arzı olan ve talep toplama döneminde bakiyesi olan 2 milyonu aşkın pay senedi yatırımcısının bulunduğu Borsa İstanbul’daki neredeyse her 5 yatırımcıdan birinden talep alan Işık Plastik, halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen bir ilgi görmüştü. IŞIK PLASTİK HALKA ARZ AÇIKLIK ORANI NEDİR? Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre 160,411,855 lira nominal değerli (filtre edilmemiş) talep toplayan Işık Plastik’in halka arz edilen toplam 181.709.317 lira değerli, 11.286.293 lira nominal değerli paylarının tamamı satılmıştı. Kurumun arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 21,8 olarak gerçekleşti. Bugün düzenlenen Gong Töreni; Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker, Işık Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sadin Çeker, Işık Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkerim Emek ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. ERGUN: BAŞARILI BİR HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, “2020 yılında 8 tane halka arz oldu. Işık Plastik’in hisselerinin işlem görmeye başlamasıyla 2021 yılının ilk halka arzını gerçekleştirmiş oluyoruz. 2021 yılında gerek piyasa koşullarının el vermesiyle gerekse kurumlar vergisinde yapılan 2 puanlık indirimle çok daha fazla sayıda halka arzın olacağını bekliyoruz. Işık Plastik yaklaşık 182 milyon lira tutarıyla ve nadir görülen 400 binin üzerinde yatırımcı sayısıyla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzdan dolayı Işık Plastik’in ve Garanti BBVA Yatırım’ın kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına, Borsa İstanbul ve SPK uzmanlarına çok teşekkür ediyorum. Işık Plastik’e borsamız ailesine hoş geldin diyorum” dedi.

IŞIK PLASTİK'İN YATIRIMLARI NELER? Işık Plastik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Abdullah Çeker ise, “Işık Plastik olarak 2021’in ilk halka arzını gerçekleştirdik. Yüksek bir katılımla son bulan talep toplama süresince bize güvenen ve kurumumuza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Aile şirketiydik daha büyük bir aileye kavuştuk. Talepten çok memnunuz, gurur verici. Büyüme odaklı bir şirketiz, böyle bir talebi bekliyorduk. Eşit dağıtım verdik. Amacımız tabana yaymaktı. Pandemide durmadık 7 gün 24 saat çalıştık. 280 çalışanımız var, yeni yatırımlarımızla 40 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Otomasyonu yüksek olan bir fabrikayız. Bundan sonra hem üretim hem de ihracat alanındaki hızlı büyümemizi hep birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu. IŞIK PLASTİK YURT DIŞINA YATIRIM YAPIYOR MU? Toplamda 60’a yakın ülkeye ürün ihraç ettiklerine değinen Çeker, “2017 yılında toplam satışlarımız içerisinde yüzde 60 olan ihracat payımızı, 2020 yılının ilk 9 ayında yüzde 78’e ulaştırdık. Pandemi döneminde en büyük hedef pazarlarımızdan birisi olan Avrupa Birliği’ne yakınlığımız, kesintisiz olarak üretimlerimize devam etmemiz ve aldığımız önlemlerle tedarik zincirinde aksamalar yaşamamamız sayesinde yurtdışı satışlarımızı ciddi anlamda artırdık ve bu artış kalıcı hale geldi. Ayrıca 2016 yılında yaptığımız şirket satın alımı ile girilmesi zor olan ABD pazarına adım attık. Yaptığımız pazarlama faaliyetlerinin meyvelerini zaman içerisinde aldık ve 2017 yılında satışlarımız içerisinde sadece yüzde 1,2 paya sahip olan ABD pazarının ciromuzdaki payını 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 22’ye yükselttik” ifadelerini kullandı.

“KARLILIĞIMIZI DÜZENLİ OLARAK ARTIRIYORUZ” Avrupa pazarına coğrafi olarak yakın olmanın avantajını önemli ölçüde kullanarak satışlarını katladıklarını anlatan Çeker, “Önümüzdeki dönemde de hedef pazarlara yakın olmanın değerinin artacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda yurtdışında çeşitli organik ve şirket satın alım yoluyla büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Amerika’da ve Avrupa’da yaşadığımız başarının benzerini de buralarda edindiğimiz tecrübe ile farklı ülkelerde de deneyimlemek için gerekli aksiyonları alacağız” dedi. IŞIK PLASTİK'İN SATIŞLARI NASIL? Satışlarının ve karlılığının sürekli arttığını anlatan Çeker; “Özellikle 2020’nin ilk dokuz ayı ile 2019’un ilk dokuz ayını kıyasladığımızda satışlarımızı yüzde 100 arttırdığımızı görebilirsiniz. Bu başarı uzun yıllardır yapılan güçlü pazarlama faaliyetleri sonucu ve bu olağanüstü dönemde güvenilir bir tedarikçi olmamız sayesinde mevcut müşterilerimizdeki paylarımızın artırılması ve yeni müşterilere ulaşılması sayesinde oldu” diye konuştu. IŞIK PLASTİK HALKA ARZ GELİRİYLE YATIRIM YAPACAK MI? Halka arzdan elde ettikleri geliri nasıl değerlendireceklerine de dikkat çeken Çeker, “Elde edeceğimiz geliri ağırlıklı olarak büyümenin finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda gelirin yüzde 35 ila 50’sini mevcut büyüme planımızın işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve yüzde 15 ila 30’unu ise başta inşaatının yüzde 75’i tamamlanan Işık-2 Fabrikası olmak üzere ağırlıklı olarak karar verilmiş mevcut yatırımlar için kullanmayı planlıyoruz. Kalan yüzde 25 ila 40 arasındaki kaynağı ise yeni yatırımlara karar verilinceye kadar şirketimiz üzerindeki faiz giderlerini azaltmak ve karlılığımızı daha çok arttırmak için mevcut kredilerin geri ödenmesinde kullanacağız” ifadelerini kullandı.