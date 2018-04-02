FİNANS

İslami yatırımcıların altın pazarına erişimi için işbirliği yapılacak

02 Nisan 2018 10:55

Dünya Altın Konseyi ve Uluslararası İslami Finans Pazarı, İslami yatırımcıların Altın pazarına erişimini geliştirmek için iş birliğine gidiyor.

İslami yatırımcıların altın pazarına erişimi için işbirliği yapılacak
Uluslararası İslami Finans Pazarı (IIFM) ve Dünya Altın Konseyi (WGC), altın dokümantasyonu ve ürün standardizasyonu ile ilgili olarak 28 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da bir toplantı düzenledi. Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı İslami Finans Direktörlüğü tarafından organize edildi.
 
Toplantıda, mevcut pazar işlemlerinin altına dayalı dokümantasyonu ve ürünleri üzerine bir değerlendirmede bulunuldu. Müzakereler ile hedeflenen, önemli pay sahiplerinin yanı sıra düzenleyici otoriteler, finansal kurumlar, hukuk büroları, borsalar, endüstri işletmeleri ve İslam alimleri gibi konu ile ilgili kilit kurum ve şahıslara standardize edilmiş ürün dokümantasyonu üzerine bilgi vermekti. Toplantıda genel olarak altın anlaşmalarının kullanımı, altın sevki anlaşmaları, ETF ve Altın Sukuku gibi ürünler de görüşüldü.
 
 
Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şenol Duman, Borsaların önemine ve Borsa İstanbul’un İslami Finansın gelişimi açısından önemli bir yere sahip olduğuna değindi. Duman konuşmasına şöyle devam etti: “Borsa İstanbul olarak böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. İslami Finans sektörünün gelişimi, bizim olduğu kadar Kıymetli Madenler Piyasası ve Sermaye Piyasaları açısından da önemli bir yere sahip. Bundan dolayı bu toplantının tüm katılımcılar açısından faydalı olacağını düşünüyor ve verimli bir sonucun çıkmasını temenni ediyoruz.”  
 
 
Oturumu yöneten Uluslararası İslami Finans Pazarı Genel Müdürü Ijlal Ahmed Alvi, konuşmasına şöyle başladı: “Bu toplantı ortak hedefimiz olan İslam hukukuna uygun standart dokümantasyon ve ürün onayını geliştirmek adına ilk ve önemli bir adım. Bununla birlikte bu toplantı hazırda İslam Finansı alanında aktif olan kurumlara ve servislerini bu alanda genişletmek isteyen diğer kurumlara da fayda sağlayacaktır. Böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapan Borsa İstanbul’a ve diğer tüm katılımcılara katkılarından ve yönlendirmelerinden ötürü müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz. Toplantıdan çıkan sonuç Uluslararası İslami Finans Pazarı ve Dünya Altın Konseyi açısından, ileriki dönemde altına dayalı dokümantasyon ve ürünlerin standardizasyonunu değerlendirmesine ve birincil konuma getirmesine olanak tanıyacaktır”
 
 
Dünya Altın Konseyi ile Uluslararası İslami Finans Pazarı birlikte standardize ürün ve işlem dokümantasyonunun İslam hukukuna uygun altın ürünleri olması konusunu geliştirmek ve katkı sağlamak için yakın çalışmalar yürütmekte. Bu ürünlerden bazıları sırasıyla şöyle:
 
· Fiziki Altın yatırım hesapları,
 
· Fiziki Altın biriktirme planı,
 
· Fiziki Altın sertifikaları,
 
· Fiziki Altın ETFleri ve
 
· Fiziki Altın taahhütleri.
 
 
Standardize dokümantasyon işleminin hayata geçmesi beraberinde daha geniş bir birikim, riskten korunma ve ürün çeşitliliği imkânı sağlayacak ve İslami bankalar ile diğer finansal kurumların müşteri portföyünü genişletecektir.
 

  

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