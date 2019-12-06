FİNANS

İşte piyasalarda takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 06.12.2019 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde bugün açıklanacak ABD’nin istihdam raporu takip edilecek.

İşte piyasalarda takip edilecek veriler

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verisi, 11 Aralık Çarşamba açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, piyasaların ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlese de genel olarak bu ay içinde bir anlaşma imzalanabileceği iyimserliğinin fiyatlandığını bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan dış ticaret açığı 47,2 milyar dolarla beklentilerden düşük kalırken, haftalık işsizlik başvuruları da tahminlerin altında kalarak tarihi düşük seviyelerinde seyretti. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Gelecek hafta Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, bugün açıklanacak verilerin ise güçlü istihdam piyasasına işaret etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Avrupa tarafında, dün ABD piyasalarında iyimserlik artmadan önce kapanan borsalarda düşüşler görüldü. Açıklanan Avro Bölgesi 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 1,2 ile beklentiler düzeyinde kalmasına karşın Almanya'da fabrika siparişlerindeki gerileme sonrası DAX endeksi yüzde 0,65 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti.

Bugün Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının 3 günlük yükselişin ardından değer kaybıyla işlem görmesi dikkati çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün akşam Viyana'da başlayan 177'nci Olağan Toplantısı'ndan, ham petrol üretim kesintine ilişkin süre veya miktarla ilgili herhangi bir karar çıkmadı. Rusya dahil 10 üyeli OPEC dışı petrol üreticisi ülkenin OPEC'le birlikte düzenleyeceği 7'nci Bakanlar Toplantısı ise, bugün yerel saatle 11.00'de (TSİ 13.00) Viyana'da gerçekleştirilecek.

Dün basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC'in petrol üretiminin günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye ettiğini söylemişti.

Bu gelişmelerle, dün analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 64,5 doları test eden Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında 63,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser fiyatlamaların etkisiyle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 108.200 puanı aştı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak, 108.659 puanla 24 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı. Dün 5,7508'den günü tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7510 seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, sonraki hedeflerin 110.000 ve 111.200 seviyeleri olacağını belirterek, dolar/TL'de ise 5,7350-5,7750 bandının takip edileceğini söyledi.

Bugün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin ise piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi aralık ayı tüketici güven endeksi

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Serbest piyasada döviz fiyatlarıSerbest piyasada döviz fiyatları
Huawei’den ABD’ye İkinci DavaHuawei’den ABD’ye İkinci Dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed)

En Çok Okunan Haberler

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

Güngören Belediyesi'nde skandal ceza! 'İstifası alındı'

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

3 belediye başkanı gözaltına alındı!

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Tarlasında buldu! Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor

Türkiye'de satışı yasaklandı

Türkiye'de satışı yasaklandı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Apple'ı solladı! Dünyanın en değerli şirketi oldu

Apple'ı solladı! Dünyanın en değerli şirketi oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Denizbank, Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Denizbank, Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Borsada müthiş tahmin! Takip eden kazandı...

Borsada müthiş tahmin! Takip eden kazandı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasaların gözü bu kararda! İşte takip edilecek veriler

Piyasaların gözü bu kararda! İşte takip edilecek veriler

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Borsa İstanbul'da yeni rekor

Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.