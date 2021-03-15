KAP'da duyuruldu: Katmerciler'den ülke dışına yeni ihale adımı!

Hızır 4x4 taktik tekerli araç ve TOMA gibi askeri araçların yanı sıra itfaiye araçları, çevre araçları, taşıma araçları gibi alanlarda da faaliyet gösteren ve İzmir merkezli bir şirket olan Katmerciler Araç Üstü Ekipman, Kenya'nın açtığı zırhlı araç alım ihalesine teklif verdi.

KATMERCİLERİN İHALESİ NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Şirketin Cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre 118 zırhlı araç için ihaleye teklif verilirken, nihai adet ve tutar ihale sonucu belli olacak.

KAP'ta yapılan açıklamada;

'Değerlendirme süreci başlayan ihale davet usulü olup, teklif verilen alıcı makam Kenya Savunma Bakanlığıdır. Teklifimiz 118 adet zırhlı araç için teklif verilmiştir. İdari değerlendirme sonrası finansal değerlendirmelerin sonucunda nihai adet ve ihale tutarı belirlenecektir. İhale değerlendirme süreci devam etmekte ve ihalenin sonuçlanma tarihi belli değildir. Süreç sonuçlandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. ' denildi.



