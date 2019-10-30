FİNANS

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

BORSA HABERLERİ  | 30.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

ABD'de, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomideki yavaşlamaya işaret etmesi ile Fed'in bugün faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in yüzde 1,75-2,00 aralığında olan politika faizini 25 baz puan daha indirerek yüzde 1,50-1,75 bandına çekeceğini tahmin eden ekonomistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve siyasi belirsizliklerle negatif seyrederken, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, İngiltere'nin Brexit kördüğümünün çözülememesi nedeniyle erken seçime gidecek olması pay piyasalarını negatif etkiledi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası dün hükümetin 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi yönündeki yasa tasarısını 20’ye karşı 438 oyla kabul etti. Avrupa Birliği (AB) İngiltere'nin talebi üzerine pazartesi günü Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelenmesini kabul etmişti.

ABD'de, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomideki yavaşlamaya işaret etmesi ile Fed'in bugün faiz indirimine devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fed'in yüzde 1,75-2,00 aralığında olan politika faizini 25 baz puan daha indirerek yüzde 1,50-1,75 bandına çekeceğini tahmin eden ekonomistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün sınırlı da olsa satıcılı bir seyir izleyen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizliği ve ekonomik verilerdeki zayıflığa karşın pay piyasaları genel olarak yükseliş eğilimini korurken, dün Fransa hariç negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın azalan küresel risk iştahı ile pay piyasalarında düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası bugün işleme açılacak piyasalar, yoğun haber akışını fiyatlayacak. ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararları Türkiye sert bir şekilde kınadı. ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Yaptırım içeren tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak tasarı, Senatoda da üçte iki çoğunluğu sağlayacak oranda oy alırsa, Trump'ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı, Temsilciler Meclisi'nin hissiyatını yansıtan kararın reddedildiği belirtilerek, yasa tasarısı ile ilgili ise, "Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra veri takviminin de yoğun olduğuna dikkati çeken analistler, bugünün takviminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan tatil öncesi 99.838 puandan kapanan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'de ise 5,70-5,80 bandının izleneceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı ekonomik güven endeksi

11.55 Almanya, ekim ayı işsizlik

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı ekonomik güven endeksi

15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

15.30 ABD, 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

16.00 Almanya, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

PARTNER Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi Ünlü şarkıcıyı hiç böyle görmediniz! O fotoğrafı şaşkına çevirdi
Hisarcıklıoğlu: Özel sektör bankaları bizi yalnız bıraktıHisarcıklıoğlu: Özel sektör bankaları bizi yalnız bıraktı
Sivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli atıldıSivas'ta yem fabrikası ve süt işleme tesisi temeli atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar Küresel piyasalar

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 5 kat artış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! 5 kat artış...

Saat 00.01'de açıldı!

Saat 00.01'de açıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizde bekliyoruz... neyi mi? 13 kasımı... Reis'in, abd ziyaretinde vereceği Müzik notasının'' ne olacağını bekliyoruz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak

Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak

Borsa, güne nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Borsa, güne nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda bugün neler takip edilecek?

Piyasalarda bugün neler takip edilecek?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

7 banka hissesi için depo şartı kaldırıldı

Banka hisseleriyle ilgili önemli karar!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.