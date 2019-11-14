Piyasalar bu verileri takip edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yaptıkları açıklamalarla piyasalardaki soru işaretlerini giderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından, ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine bağlılıklarını tekrarladıklarını, her türlü bürokratik engelleme girişimine rağmen Türk-Amerikan ilişkilerini ilerletme noktasındaki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirterek, "İnşallah iki lider olarak ikili münasebetlerimizi tekrar rayına oturtacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "çok harika ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." dedi.

Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler konusunda sağlanan ilerleme sonrası dün ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.