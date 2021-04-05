FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Matriks halka arz ne zaman sonuçlanacak? Matriks hisse fiyatı ne kadar? İşte borsa kodu

Matriks halka arz ne zaman sonuçlanacak? Matriks hisse fiyatı ne kadar? İşte borsa kodu

BORSA HABERLERİ  | 05.04.2021 12:44 | Son Güncelleme

Kurulduğu 2003 yılından itibaren finansal teknoloji sektöründe faaliyetlerini gösteren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin halka arz talebinin kabul edildiği bildirildi. SPK'den alınan onayın ardından Matriks halka arz talep toplama 30-31 Mart tarihlerinde yapıldı.

Matriks halka arz ne zaman sonuçlanacak? Matriks hisse fiyatı ne kadar? İşte borsa kodu

Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 Türk lirası nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edilirken, halka arzın sonuç tarihi ile ilgili açıklama beklşeniyor

MATRİKS HALKA ARZ EDİLDİ

Bankacılık ve finans alanında faaliyetlerini sürdüren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin haber, veri, emir iletimi, analiz ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar yaratan Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin arkasından borsada işlem görecek.

Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından açıklamalarda bulunan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk defa bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, “18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız” dedi.

Halka arzın ardından yüzde 38,05’i Borsa İstanbul’da işlem görecek olan Matriks’in işlem görmeye başlama tarihi itibarıyla halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, istemeleri durumunda ellerindeki payları geri alım garantisi verdiklerini söyleyen Tutar, şirket ortaklarının 2 sene boyunca borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022 yılları arasında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’a (FAVÖK) ulaşamaması hâlinde yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulacağını belirtti.

MATRİKS HALKA ARZ HİSSE FİYATI

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edildi.

MATRİKS HALKA ARZ BORSA KODU

Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan ‘MTRKS.HE’ koduyla talepte bulundu.

MATRİKS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Borsa İstanbul'da yapılan halka arz talep toplama sürecinde eşit dağıtımla 11 lot dağıtıldığı belirtildi. Matriks halka arz talep toplama sürecinde 308 Türk lirası ve üzeri yatırım yapan tüm yatırımcıların halka arza katıldığı ifade edildi. Matriks halka arzı dâhilinde 7 milyon 419 bin 157 adet pay satıldı.

Borsa İstanbul tarafından açıklanan verilere göre Matriks halka arzatoplamda 689 bin 426 adet yatırımcı dâhil oldu. Matriks'in Borsa'da işlem görmeye başlayacağı tarih için Borsa İstanbul'dan açıklama bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Kripto para borsası halka arz ediliyorKripto para borsası halka arz ediliyor
Mantar yetiştiriciliği için devlet teşvikleri nelerdir?Mantar yetiştiriciliği için devlet teşvikleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı
'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı
Canlı yayında 'bildiri' tartışması!
Canlı yayında 'bildiri' tartışması!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Bugün hesaplara yatıyor!
Bugün hesaplara yatıyor!
Hem balık hem de sebze aynı sudan çıkıyor!
Hem balık hem de sebze aynı sudan çıkıyor!
Nisan ayı kira zammı belli oldu!
Nisan ayı kira zammı belli oldu!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
Islak imza zorunluluğu 1 Mayıs'ta resmen kalkıyor!
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
‘Çip krizi’ ikinci elde fiyatları artırabilir
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SPK Başkanı'ndan Borsa İstanbul için 'kar ve zarardan sorumlu değiliz' açıklaması
SPK: Kar ve zarardan sorumlu değiliz
Turex halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi, hisse kodu ve fiyatı nedir? Turex Turizm halka arz sonuçları ile borsada ne zaman işlem görecek?
Turex halka arz sonuçları belli oldu!
Kripto para borsası Coinbase'in halka arz tarihi belli oldu
Kripto para borsası halka arz ediliyor
"Borsanın oyun değil yatırım yeri olduğu halka anlatılmalı"
Borsanın oyun değil yatırım yeri olduğu halka anlatılmalı
Naturelgaz'ın halka arzı sonuçlandı: 15,8 milyar TL talep geldi!
Naturelgaz'ın halka arzı sonuçlandı
Qua Granite halka arz tarihi belli oldu! İşte Qua Granite'nin basın toplantısının detayları
Qua Granite halka arz tarihi belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.