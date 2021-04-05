Matriks halka arz ne zaman sonuçlanacak? Matriks hisse fiyatı ne kadar? İşte borsa kodu

Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 Türk lirası nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edilirken, halka arzın sonuç tarihi ile ilgili açıklama beklşeniyor

MATRİKS HALKA ARZ EDİLDİ

Bankacılık ve finans alanında faaliyetlerini sürdüren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin haber, veri, emir iletimi, analiz ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar yaratan Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesinin arkasından borsada işlem görecek.

Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından açıklamalarda bulunan Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk defa bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını vurgulayarak, “18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız” dedi.

Halka arzın ardından yüzde 38,05’i Borsa İstanbul’da işlem görecek olan Matriks’in işlem görmeye başlama tarihi itibarıyla halka arzdan satın aldıkları payları 22 işlem günü boyunca ellerinde tutan yatırımcılara, istemeleri durumunda ellerindeki payları geri alım garantisi verdiklerini söyleyen Tutar, şirket ortaklarının 2 sene boyunca borsada satış yapmayacağını ve 2021 ile 2022 yılları arasında şirketin hedeflenen Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’a (FAVÖK) ulaşamaması hâlinde yatırımcıya bedelsiz hisse taahhüdünde bulunulacağını belirtti.