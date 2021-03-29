Matriks'in halka arzı onaylandı! Matriks hangi bankadan, ne zaman halka arz olacak?

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. halka arzına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunarak onayını aldı. Matriks hangi bankadan talep toplayacak sorusuna cevap geldi ve yapılan bildiride, Matriks'in halka arz işlemi için hizmet sözleşmesini Garanti Yatırım ile imzaladığı açıklandı. İLK KEZ BİR FİNANSAL TEKNOLOJİ ŞİRKETİ HALKA ARZ EDİLECEK Bloomberg'te yer alan haberde Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ’den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından Borsada işlem görmeye başlayacak. Şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Matriks, halka arz ile bünyesine katacağı yeni ortaklarla gücüne güç katacak ve sürdürülebilir büyüme yolunda önemli bir adım daha atacak. MATRIKS HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU 30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

Boğaziçi Beton'dan halka arz adımı: SPK'ya başvurdu! 'İLK KEZ BİR FİNANSAL TEKNOLOJİ ŞİRKETİ HALKA ARZ EDİLECEK' Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, ilk kez bir finansal teknoloji firmasının halka arz olacağını belirterek, “18 yıl önce kurulduğumuz ilk gün, borsada kendi verimizi yayınlamayı hayal etmiştik. Şimdi bu hayalimizi gerçekleştirirken halka arz ile birlikte artık sermaye piyasasının da güçlü bir oyuncusu olacağız.” ifadelerini kullandı. Matriks’in yatırımcılarını önemsediğini ve bunun için yatırımcıyı koruyacak taahhütler sunduklarını aktaran Tutar, şunları kaydetti: “Yatırımcılarımıza, 22 gün geri alım, şirket ortaklarının iki yıl süreyle borsada satış yapmayacağı garantisi veriyoruz. Bununla birlikte, yine iki yıl süreyle hedeflenen FAVÖK seviyelerine ulaşamazsak yatırımcımıza yüzde 20’ye kadar bedelsiz hisse taahhüdünde bulunuyoruz. Buna göre; ilk yıl için 54 milyon 9 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 30 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdümüz var. Birinci yılda hedefe ulaşılması halinde taahhüdümüzü ikinci yıla taşıyoruz ve hedeflenen 75 milyon 841 bin TL rakamına ulaşamazsak yüzde 10, 40 milyon TL rakamına ulaşamazsak yüzde 20 bedelsiz hisse taahhüdü veriyoruz. Ayrıca kar dağıtım politikası olarak, dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 25’lik kısmının temettü olarak dağıtılmasını hedefliyoruz.”

Naturelgaz'ın halka arzı sonuçlandı: Yatırımcılardan 15,8 milyar liralık talep geldi Tutar, 2020 yılında veri terminali kullanıcı sayısının yüzde 74, mobil ürünler kullanıcı sayısının ise yüzde 183 artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Son 4-5 yılda kurumsallaşma adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında halka arzı en büyük adım olarak değerlendiriyoruz. Bu süreç, teknoloji firmalarının kalıcılığı ve sektörün paydaşı olması bakımından da son derece önemli bir kazanım.” değerlendirmesinde bulundu. MATRIKS'TEN NET SATIŞ GELİRİ AÇIKLAMASI Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan izahnamesine göre şirketin net satış geliri, 2019’un 12 aylık döneminde 70 milyon 548 bin 624 TL, 2020’nin 12 aylık döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 60,75 artışla 113 milyon 410 bin 270 TL olarak gerçekleşti. MATRIKS'İN HALKA ARZI GARANTİ BBVA İLE OLACAK Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan "MTRKS.HE" koduyla talepte bulunabilecek. Finans ve bankacılık alanlarında çalışan şirketlerin; analiz, veri, haber, piyasalara ilişkin veri, emir iletimi, portföy izleme gibi birçok alanda hizmet vererek kurumların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ.'yi yetkilendirdi.

SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım'ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı. MATRISK HALKA ARZINA KATILMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR? Halka arz işlemi Garanti BBVA'dan yapılacak olan Matriks için banka şu duyuruyu yayımladı; Matriks Veri Terminali’nde piyasa verilerini izlerken pay piyasası ve vadeli işlem opsiyon piyasası alım satım emirlerinizi Matriks Trader’dan iletebilirsiniz. Matriks Trader’a giriş yaptıktan sonra Garanti E-Trader’ı seçip Garanti Bankası İnternet Şubesi şifreniz ile platforma bağlanabilirsiniz. Genel Bilgiler: Platform üzerinden işlem yapabilmeniz için Garanti Bankası’nda yatırım hesabınızın bulunması gerekmektedir. Mevcutta Matriks ekranı kullanıyorsanız versiyonunuzu güncelleyip Garanti Yatırım aracılığı ile emirlerinizi iletebilirsiniz. Yeni ekran talebi ve Veri Terminali ücretleri hakkında bilgiyi Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’den alabilirsiniz. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Şubesi yatırım danışmanından hizmet alıyorsanız, kendileri ile irtibata geçebilirsiniz.

Platformdan sadece gerçek müşteriler yararlanabilmektedir. Tüzel müşteriler hizmetten yararlanamamaktadır. Platformda desktop üzerinden hizmet verilmektedir. Matriks Mobil üzerinden henüz hizmet verilememektedir. OYAK'tan Sagra, Tadelle, Sarelle ve Gol markaları adımı! MATRISK ŞİRKETİNİN 2021 YATIRIMLARI NEDİR? Güncel borsa takibi ve doğru analizlerle farklı sektörlere yönelik kurumsal ve bireysel düzeyde çözümler getiren Matriks Data, Türkiye’deki çözüm ortaklarıyla geliştirdiği yazılımlar ile kullanıcılarına mobil ve masaüstü uygulamaları üzerinden faydalanabilecekleri pek çok hizmet sunuyor. Matriks Data, Türkiye finans piyasalarındaki gelişmeleri; anlık fiyatlar, grafikler ve ekonomik takvimler gibi bilgilere hızlıca ulaşabileceğiniz Matriks Mobile, borsa üzerinden alım satım işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Matriks Trader, analiz ve işlem olanağını tek bir programda birleştirerek canlı borsa takibini kolayca yapmanızı sağlayacak Matriks Veri Terminali gibi veri ve içerik sağlayıcı ürünler veya platformlar ile sizlere ulaştırmayı hedefliyor. Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket. Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor.

MATRISK ŞİRKETİ HAKKINDA Matriks, sektör deneyimi, profesyonel yönetim anlayışı ve teknolojik inovasyonu birleştirmeyi başaran çalışanları tarafından 2003 yılında bir veri dağıtım firması olarak kurulmuştur. Hızlı dönüşümün ardından önce finansal çözümler sunan bir yazılım evine ardından da uçtan uca çözümler sunan bir fintech firmasına dönüşmüştür. Ana faaliyet alanı; Türkiye ve Dünya finans piyasalarında oluşan verilerin ve bu piyasalarla ilgili haber ve yorumların müşterilerine analiz imkanıyla birlikte anlık olarak sunulması ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümlerin geliştirilmesi ve bunlara ilişkin hizmetlerin sağlanmasıdır. Kuruluşunun ardından çok kısa bir süre içinde finansal veri analizi ve işlem platformları alanında yurtdışı rekabete rağmen market liderliğine ulaşan Matriks, inovatif çözümleri ve iş ortağı olarak gördüğü sermaye piyasaları paydaşları ve yatırımcıları önceleyen yaklaşımı ile konumunu güçlendirerek sürdürmektedir.

Matriks’in temel ürün ve hizmetleri; Yerli ve yabancı finansal piyasalara ait verilerin analiz ve işlem olanakları ile birlikte gerçek zamanlı olarak sunulması Piyasaları ilgilendiren haberler, açıklamalar ve raporların sunulması İşlem platformları Emir ve risk yönetim sistemleri Mobil uygulamalar Akıllı veri çözümleri Emtia işlem (trading) ve veri araçları Enerji Piyasalarına yönelik yapay zeka destekli analiz ve işlem platformları HFT ve Algoritmik İşlem platformları Matriks, Borsa İstanbul, CME Group, Deutsche Boerse, ICE, NYSE, Nasdaq, LME, InteractiveData, Dow Jones, S&P, MSCI, FTSE ve Haber Ajansları gibi bir çok borsa ve iş ortağı ile birlikte çalışarak, geniş ve güvenilir veri ve bilgi içeriğini sürekli arttırmaktadır. 2008 yılından beri ISO-9001 belgesine sahip olan Matriks, güncel gelişmeleri yakından takip ederek, hizmet kalitesini ve çeşitliliğini devamlı arttırmayı hedeflemiş; Bünyesine kattığı Matriks Mobile, Efektif Danışmanlık ve Endeks Yazılım şirketleriyle büyümesini sürdürmüş,