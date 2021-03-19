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Naturelgaz halka arz için SPK onayını aldı! İşte hisse satış fiyatı!

BORSA HABERLERİ  | 19.03.2021 08:57 | Son Güncelleme

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz'ın halka arzına yönelik SPK'dan onay geldi. Yapılan açıklamada halka arzda pay satış fiyatı 8.50 lira olacak. Buna göre, halk arz oranı yaklaşık %16.97 olacak.

Naturelgaz halka arz için SPK onayını aldı! İşte hisse satış fiyatı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Global Yatırım Holding'in iştiraki Naturelgaz’ın ek satış dahil %16.97 hissesinin halka arz başvurusunu onayladı. Naturelgaz'ın halka arzına yönelik açıklama SPK'nın haftalık bülteninde yer aldı.

NATURELGAZ HİSSE FİYATI BELLİ OLDU

Reuters'da yer alan habere göre, SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, ödenmiş sermayesi 100.02 milyon liradan bedelli artışla 115 milyon liraya yükseltilecek olan Naturelgaz'da 16.38 milyon TL nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Global Yatırım Holding'in sahip olduğu yaklaşık 3.14 milyon TL nominal değerli payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

Buna göre, halk arz oranı yaklaşık %16.97 olacak.

Halka arzda pay satış fiyatı 8.50 lira olacak.

NATURELGAZ BAŞVURUYU 5 ŞUBAT'TA BİLDİRDİ

Şubat ayında halka arz için SPK'ya başvuran Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, "Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Global Yatırım Holding, 5 Şubat 2021 tarihinde Naturelgaz'ın halka arzı için başvuruda bulunduğunu KAP'a bildirmişti.

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NATURELGAZ'IN YATIRIMLARI NEDİR?

Şirketten yapılan açıklamada ise Naturelgaz ile ilgili şu bilgiler verildi: "Taşımalı doğal gaz sektörünün lideri Naturelgaz, 13 endüstriyel dolum tesisi ve özellikle şehirlerarası yük taşımacılığı ve şehir içi yolcu taşıması yapan otobüs, kamyon gibi ağır vasıtalara hizmet veren 9 Oto CNG istasyonu ve bu altyapıyı destekleyen 56.650 adet CNG silindir, 341 adet CNG tankeri, 22 araçlık çekici filosu ve 67 adet endüstriyel CNG kompresörü ile Türkiye'deki en yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ve oto CNG istasyonu ağına sahip bulunmaktadır. Buna ek olarak, Socar LNG A.Ş.’nin şirket bünyesine katılması sonrası Naturelgaz 6 LNG kara tankeri, 44 adet LNG stok tankı ve 94 adet buharlaştırıcı ile müşterilerine LNG de tedarik ederek, taşımalı doğal gaz sektöründeki ürün gamını tamamlamıştır. Hem tesis ve istasyon altyapısı, hem de dökme gaz satış hacmi bakımından Avrupa'nın önde gelen taşımalı doğalgaz şirketlerinden birisi olan Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğalgaz dağıtımı gerçekleştirerek yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir. Şirket, orta vadeli büyüme planları kapsamında, altyapısı gelişmemiş, ancak özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngörmektedir."

NATURELGAZ ŞİRKETİ HAKKINDA

Global Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., boru hattı dışında (CNG/LNG) dökme gaz satışının önemli oyuncularındandır. Naturelgaz, Türkiye'deki yüksek CNG dolum kapasiteli tesis ağına, geniş CNG dağıtım filosuna ve büyük CNG stoklama alt yapısına sahip şirkettir.

Doğal gaz boru hattı bulunmayan işletmelere doğal gazı CNG formunda ve çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine tam uyumlu şekilde ulaştıran Naturelgaz, Türkiye ve Avrupa’nın bu alandaki önemli şirketlerinden biridir. Uluslararası teknoloji ve iş modellerini izleyerek Türkiye’deki CNG piyasasını yönlendiren Naturelgaz, ana faaliyet alanları olan Dökme Satış ve Oto CNG’ye 2015 yılı itibarıyla EPDK’dan aldığı lisans doğrultusunda LNG satışını da eklemiştir.

Naturelgaz son olarak, boru hattından doğal gaz ikmaline de başlamıştır. Naturelgaz, müşterilerine diğer yakıtlara göre önemli maliyet tasarrufu imkanı sunmakta olup, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileriyle birlikte yarattığı ekosistemle Türkiye ekonomisinin hizmetindedir.

HALKA ARZ NEDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı şirketler halka arz açıklaması yapmaktadır. Peki halka arz nedir, halka arz ne anlama gelir? Bazı şirketlerin bir takım sebeplerden dolayı mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının ardından, yatırımcılara hissedar olması için hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecidir. Bir süredir büyüme gösteren ve faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam eden şirketler, bu faaliyetleri artırmak ve başarılarının devam etmesini sağlamak için halka arz açıklaması yaparak kendilerine fon sağlar. Bu şirketler halka arz açıklamasının ardından yatırımcıların da desteği ile kendilerine fon sağlamış olur. Şirketlerin fon desteği bankalardan kredi almasının ya da farklı kaynaklardan borç edinmesinin önünü kapatır. Bu sayede yatırımcılar, bu şirketlerin hisse senetlerini satın alarak, başarılı faaliyetlerine devam etmesine destek olurken, borsada o şirketin değerine yatırım yapmış olurlar.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

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