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Naturelgaz halka arz ne zaman yapılacak? İşte Naturelgaz’ın halka arz fiyatları

BORSA HABERLERİ  | 19.03.2021 16:22 | Son Güncelleme

SPK, Naturelgaz’ın halka arz için girişimlerini gerçekleştirdiğini duyurdu. Kısa bir zaman evvel halka arz için başvuru yapan Naturelgaz, 16.38 milyon Türk lirası nominal hisse mevcut pay satışı şeklinde halka arz edilecek.

Naturelgaz halka arz ne zaman yapılacak? İşte Naturelgaz’ın halka arz fiyatları

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile duyurulan Naturelgaza talebin yüksek olması durumunda 3 milyon 136 binlik ek pay satışının da sunacağı belirtildi. Naturelgaz, bu şekilde toplamda 19 milyon 400 bin Türk lirası civarındaki payını satışa çıkarmış olacak.

NATURELGAZ HALKA ARZ PAY SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayıyla halka arz sürecinde ek satışla beraber yüzde 16.97 hissenin halka arz başvurusu duyuruldu. Halka arzda pay satış fiyatı 8.50 Türk lirası olacak. Dağıtımın oransal olması bekleniyor. Şubat ayı içerisinde halka arz için SPK'ya başvuruda bulunan Naturelgaz'dan yapılan açıklamada, "Naturelgaz, 2020 yılında 173,4 milyon metreküp doğal gaz dağıtımı yaparak, yüzde 25 pazar payıyla lider konumunu güçlendirmiştir.’’ denildi.

Şirketin, orta vadeli büyüme planları dâhilinde, altyapısı gelişmemiş, fakat özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğal gaz ihtiyacı olan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi öngördüğü kaydedildi…

Naturelgaz halka arz ne zaman yapılacak? İşte Naturelgaz’ın halka arz fiyatlarıı

NATURELGAZ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Naturelgaz’ın halka arz işlemlerinin ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Hisse kodu da paylaşılmadı. Fakat arzın nisan ayı içerisinde yapılacağı düşünülüyor.

HALKA ARZ NEDİR?

Bazı şirketlerin bir takım nedenlerden ötürü mevcut hisse senetlerini satışa sunduğunu açıklamasının arkasından, yatırımcılara hissedar olması adına hisselerinin satın alınmasına izin verilme sürecine denir.


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