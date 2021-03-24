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Naturelgaz halka arzı yarın başlıyor! İşte hisse fiyatı!

BORSA HABERLERİ  | 24.03.2021 14:53 | Son Güncelleme

Boru hattı kullanmadan karasal sıkıştırılmış (CNG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dağıtıcılığı yapan Naturelgaz'ın halka arzı yarın itibari ile başlıyor. Naturelgaz'ın hisse fiyatı ise 8,50 TL olarak belirlendi.

Naturelgaz halka arzı yarın başlıyor! İşte hisse fiyatı!

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz halka arz oluyor. Şirket, 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL’den talep toplayacak.

NATURELGAZ HALKA ARZI YARIN BAŞLIYOR

Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, enerji sektöründe yılın ilk halka arzına hazırlandı. Şirket, 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 TL fiyat ile talep toplayacak olan, geçen yıl net kârını 2 kat artırarak 90,2 milyon liraya çıkarmıştı.

Şirketin genel müdürü Hasan Tahsin Turan, halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin önemli bir kısmının tesis ve ekipman yatırımları için kullanılacağını belirterek, "Bu da bize ilave kapasite sağlayacak. Diğer bir kısmı borç kapatmak için, bir kısmı yurtdışı yatırımları finanse etmek için, bir kısmı da işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacak" dedi.

(İHA)

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