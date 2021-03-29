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Naturelgaz'ın halka arz sonuçlandı: Yatırımcılardan 15,8 milyar liralık talep geldi

BORSA HABERLERİ  | 29.03.2021 13:39 | Son Güncelleme

Yılın ilk enerji sektörü halka arzı olan Naturelgaz'a yatırımcılardan 15,8 milyar liralık talep geldi. Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen payların yüzde 8,3'ünü aldı.

Naturelgaz'ın halka arz sonuçlandı: Yatırımcılardan 15,8 milyar liralık talep geldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz, 25-26 Mart tarihlerinde 8,50 lira sabit fiyatla talep topladı.

NATURELGAZ'IN HALKA ARZ SÜRECİ TAMAMLANDI

Taleplerin toplam büyüklüğü 15,8 milyar liraya ulaşırken, halka arz büyüklüğü 293 milyon 250 bin lira olarak gerçekleşti. Halka arz edilen payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel, yüzde 30'u yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Naturelgaz'a yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8 kat ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 3,5 kat talep geldi.

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KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcılar da açıklandı. Buna göre Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen payların yüzde 8,3’ünü aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, güçlü talep beklentilerinin karşılık bulduğunu belirterek, "Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Naturelgaz’ın yönetim ekibi ve çalışanları olarak yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğuyla, her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şirketimize gösterdikleri teveccühe layık olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

(AA)

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