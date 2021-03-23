New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 azalışla 32.645,65 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,26 düşüşle 3.930,17 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 azalarak 13.367,33 puandan işlem görmeye başladı.

Tahvil faizlerindeki düşüşün etkisiyle dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta Yellen ve Powell'ın konuşmaları öncesi negatif bir seyir izledi.

GÖZLER POWELL'IN AÇIKLAMASINDA

Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde bugün yapacağı sunumun dün yayımlanan metininde ekonomideki toparlanmanın beklenenden daha hızlı ilerlediği, ancak belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.

Powell, toparlanmanın tamamlanmaktan çok uzakta olduğunu ve Fed olarak ekonomiye ihtiyaç duyduğu desteği gerektiği sürece sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

Yellen'ın sunum metninde de daha iyimser bir tablo çizilirken, 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin hayata geçmesiyle ekonomik büyüme ve tam istihdama dönüşün gelecek yıl görülebileceği belirtildi.

10 YILLIK TAHVİL FAZİLERİ 1,65 OLDU

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,65 civarında seyretti.