FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Ocakta en fazla borsa kazandırdı

Ocakta en fazla borsa kazandırdı

BORSA HABERLERİ  | 07.02.2020 10:23 | Son Güncelleme

Aylık en yüksek reel getiri ocak ayında BIST 100 endeksinde oldu.

Ocakta en fazla borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,18 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 4,66 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,67 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 0,58, euro yüzde 0,68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,10 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,17 ve DİBS yüzde 2,16 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 0,10, Euro yüzde 0,20 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,01 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,61 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,28 oranında en az kazandıran yatırım aracı olurken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,84 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,88 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 22,09, BIST 100 endeksi yüzde 14,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,78 ve dolar yüzde 1,35 oranlarında kazandırırken; euro yüzde 1,50 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 18,48, BIST 100 endeksi yüzde 10,70 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 7,51 oranlarında kazandırırken; dolar yüzde 1,64 ve euro yüzde 4,40 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

KAYANAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor Bu kez Çin değil! Bu pazar görenleri şoke ediyor
Kaza sonrası hisseleri sert düşüşteKaza sonrası hisseleri sert düşüşte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa, bist, bist 100,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv devi 107 bin aracını geri çağırıyor

TBMM'ye sunuldu! Bankacılık Kanunu'nda değişiklik

TBMM'ye sunuldu! Bankacılık Kanunu'nda değişiklik

Köylüler kurdu, taleplere yetişemiyorlar

Köylüler kurdu, taleplere yetişemiyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Piyasaların gözü bu akşamda

Piyasaların gözü bu akşamda

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Pegasus hisseleri dün İstanbul'da yaşanan kazanın ardından sert düşüşte

Kaza sonrası hisseleri sert düşüşte

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

Piyasaların gözü bu akşamda

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.