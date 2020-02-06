Pegasus hisseleri dün İstanbul'da yaşanan kazanın ardından sert düşüşte

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarken; üç kişi hayatını kaybetti, 174 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı.
Pegasus hisseleri ilk işlemlerde yüzde 6.56 düşüşle açıldıktan sonra saat 10:03'te yüzde 4.88 kayıpla 71.1 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 1 artıda.
Oyak Yatırım'ın sabah notunda, dünkü kazanın hisse üzerinde negatif etki yaratabileceğine işaret edildi.
Pegasus, bugün saat 13:00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.
KAYNAK:REUTERS
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