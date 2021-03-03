Petkim'den düşük fiyatlara rağmen kar açıklaması!

Bu başarıda verimlilik, dijitalleşme, kur ve faiz riskleri ile finansal enstrümanların doğru yönetilmesi, faaliyet giderlerinin optimizasyonu, etkin işletme sermayesi yönetimi ve STAR Rafineri ile gerçekleştirilen entegre üretimin etkili olduğu vurgulandı.

Açıklamada, salgın nedeniyle oldukça zorlu geçen ve portföyündeki ürünlerde dolar bazında meydana gelen ortalama yüzde 20'lik fiyat düşüşüne rağmen şirketin geçen yıl operasyonel karını (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 21 artırarak 1,9 milyar liraya çıkardığı kaydedildi.

Şirketin geçen yıl toplam satışlarını 12,1 milyar liraya çıkardığı kaydedilen açıklamada, toplam ciro içinde 2019 yılında yüzde 60 olan yurt içi satışların payının ise 2020'de yüzde 67 seviyesine ulaştığı ifade edildi.

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petrokimya Holding AŞ (Petkim) , petrokimya fiyatlarında yaşanan ortalama düşüşe rağmen operasyonel karlılığını (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 21 artırdı. Şirketten yapılan açıklamada, Petkim'in Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını sürecinde önemi artan tıbbi malzeme, ambalaj ve hijyenik ürünlerin üretiminde kullanılan ham maddelerin üretiminde önceliği yurt içine verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olarak 2020 yılı boyunca yurt içi sanayicilerin taleplerine öncelik verdiklerini ifade etti.

SALGINDA KESİNTİSİZ ÜRETİM

Mammadov açıklamasında, "Bu dönemde tüm dünyada üretimi durdurma kararı alan ya da kapasite düşürmek zorunda kalan rafineriler nedeniyle ham madde tedarikinde sorun yaşayan bazı petrokimya şirketleri de üretime ara vermek zorunda kaldı. Ancak STAR Rafineri ile entegre bir şekilde çalışan Petkim, üretimine ara vermeden özellikle yurtiçi müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabildi. İç piyasaya yönelmemizin de etkisiyle geçtiğimiz yıl ihracatımızda, 2019 yılına göre yüzde 30 düşüş oldu. Ancak yurt içi taleplerine yanıt verebilmek için kesintisiz çalışmamız sonucunda toplam satış hacmimiz ve karlılığımız 2019 yılına göre arttı. Faiz ve kur riskleri ile finansal enstrümanların doğru yönetilmesi ve operasyonel masrafların optimize edilmesi de sonuçlarımıza olumlu yansıdı. Üretim süreçlerimizde sağladığımız iyileşme ve etkin bakım programlarıyla çalışma gün sayımız maksimuma çıktı. Attığımız bu adımların sonucunda 2020 yılında net karımız yüzde 14 artarak 1,1 milyar liraya, operasyonel karlılığımız da (FAVÖK) 1,9 milyar liraya ulaştı.” dedi.

AA

