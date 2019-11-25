FİNANS

Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 25.11.2019 09:15 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, Çin'den gelen haberlerin ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırmasıyla yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin artan iyimserlik, geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarında etkili olan pozitif seyrin Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşınmasını sağladı. Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrasında Asya borsalarında yükseliş, altının ons fiyatında ise düşüş görülüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki toparlanmanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,16 yükselirken, haftalık bazda ise ortalama yüzde 0,4'lük bir değer kaybı dikkati çekti. S&P 500 endeksi, üst üste 6 hafta süren yükseliş trendini geçen hafta sonlandırsa da düşüşün sınırlı kalması, orta ve uzun vadeli pozitif görünümün devam edebileceğine işaret etti.

Avrupa tarafında, cuma günü açıklanan Avro Bölgesi imalat sanayi PMI verisi, 46,6 seviyesine sınırlı bir şekilde toparlarken, ABD ekonomisine ilişkin makreoekonomik verilerin tahminlerden iyi olması avro/dolar paritesinin düşüş eğilimini sürdürmesine neden oldu. Geçen haftanın son işlem gününde avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,1027'ye geriledi. Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22 yükseliş kaydetti.

Bugün ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,70 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 azalışla 1.459 dolara geriledi.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde etkili olan kar satışları ile görülen yüzde 0,2'lik kayba karşın haftalık bazda yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, 106.588 puanla 7 ayın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 5,7120'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7090 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta çarşamba günü ABD'de büyüme, cuma günü Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, ticaret müzakereleri ve Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç, 105.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, dolar/TL'de ise 5,68-5,73 bandındaki dalgalı seyrin sürebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, kasım ayı Ifo endeksleri

16.30 ABD, ekim ayı Chicago Fed ulusla aktivite endeksi

18.30 ABD, kasım ayı Dallas Fed imalat endeksi

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Ödemiş’in sütü mercek altındaÖdemiş’in sütü mercek altında
Seramiksan'dan Bumpy serisiSeramiksan'dan Bumpy serisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Araç sahipleri dikkat! 'Son gün' uyarısı

Araç sahipleri dikkat! 'Son gün' uyarısı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

437 yıllık Mimar Sinan’ın hamamı 2,5 milyon dolara satılık

437 yıllık Mimar Sinan’ın hamamı 2,5 milyon dolara satılık

Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak

Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Denizbank, Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Denizbank, Borsa İstanbul’dan çıkıyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

İşte ekonominin #10yearschallenge'ı

Borsada müthiş tahmin! Takip eden kazandı...

Borsada müthiş tahmin! Takip eden kazandı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Küresel piyasalar, Fed tutanaklarına odaklandı

Piyasaların gözü bu kararda

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Borsa İstanbul VİOP'ta 'Akşam Seansı' 17 Ocak 2020'de başlayacak

VİOP'ta akşam seansı 17 Ocak'ta başlayacak

Borsa, son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü

Yılın en yüksek seviyesinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.