Piyasalar haftaya nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin artan iyimserlik, geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarında etkili olan pozitif seyrin Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşınmasını sağladı. Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın en fazla eleştirdiği konulardan biri olan fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda adım atmaya hazırlandığı haberleri sonrasında Asya borsalarında yükseliş, altının ons fiyatında ise düşüş görülüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerindeki toparlanmanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,16 yükselirken, haftalık bazda ise ortalama yüzde 0,4'lük bir değer kaybı dikkati çekti. S&P 500 endeksi, üst üste 6 hafta süren yükseliş trendini geçen hafta sonlandırsa da düşüşün sınırlı kalması, orta ve uzun vadeli pozitif görünümün devam edebileceğine işaret etti.