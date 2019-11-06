Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin, beklentilerin üzerinde artarak 54,7'ye çıkmasına karşın, Çin'le yürütülen ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donad Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışı gündemin odağında yer aldı.

Ticaret anlaşmasının nerede imzalanacağı konusunun tartışıldığı dönemde, Çin'in nihai anlaşma için tarifelerin kaldırılmasını istediği yönündeki haberler yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oldu.

Dün New York borsasında tarihi zirveden gelen kar satışları ile S&P 500 endeksi günü yüzde 0,12'lik sınırlı düşüşle tamamlarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak rekorlarını geliştirdi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentiler doğrultusunda yüzde 1,2 gerilemesi sonrası avro/dolar paritesi düşüşünü devam ettirirken, avronun zayıflamasından destek bulan pay piyasalarında yükseliş eğilimi sürdü.

Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,51 azalışla 1,1071'e geriledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.