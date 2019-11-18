Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde sona yaklaşılması ve jeopolitik risklerin hafiflemesiyle geçen hafta küresel pay piyasalarında rekorlar kırıldı.

ABD borsaları, açıklanan şirket karlarının tahminleri aşması ve piyasa beklentilerinin üzerinde gelen makroekonomik verilerin etkisiyle rekorlara devam ederken, geçen haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi ilk kez 28.000 puanı aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 değer kazandı.

Pay piyasalarında pozitif hava devam ederken, siyasi tarafta ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması gündemin ön sıralarındaki yerini koruyor. Başkan Trump'a yönelik eylülde başlayan azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar geçen hafta gerçekleşirken, Trump, Beyaz Saray'da sağlık hizmetleriyle ilgili yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ülke basınını "samimiyetsiz", azil soruşturmasını ise "Amerikan tarihindeki en büyük rezalet" olarak nitelendirdi.