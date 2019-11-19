Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü. Fed'den yapılan açıklamada, görüşmede ekonomi, büyüme ve istihdam konularının ele alındığı belirtildi. Powell'ın yorumlarının geçen hafta Kongre'de yaptığı konuşmalara paralel olduğu aktarılan açıklamada, Powell'ın, para politikası beklentileriyle ilgili değerlendirme yapmadığı vurgulandı.

Başkan Trump ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Powell ile Beyaz Saray'da çok iyi ve samimi bir görüşme yaptık. Faizler, negatif faizler, düşük enflasyon dahil her şeyi konuştuk. Ayrıca doların gücü, imalata etkisi, Çin ve AB ile ticareti konuştuk." ifadelerine yer verdi.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin artan iyimserlik ve şirket bilançolarının tahminlerden iyi gelmesiyle New York borsasında endeksler kapanış rekorlarını tazeledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak kapanış rekoru kırdı.