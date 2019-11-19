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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 19.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD'deki veri gündemi, devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler ve şirket bilançoları takip edilecek.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü. Fed'den yapılan açıklamada, görüşmede ekonomi, büyüme ve istihdam konularının ele alındığı belirtildi. Powell'ın yorumlarının geçen hafta Kongre'de yaptığı konuşmalara paralel olduğu aktarılan açıklamada, Powell'ın, para politikası beklentileriyle ilgili değerlendirme yapmadığı vurgulandı.

Başkan Trump ise Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Powell ile Beyaz Saray'da çok iyi ve samimi bir görüşme yaptık. Faizler, negatif faizler, düşük enflasyon dahil her şeyi konuştuk. Ayrıca doların gücü, imalata etkisi, Çin ve AB ile ticareti konuştuk." ifadelerine yer verdi.

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması imzalanacağına ilişkin artan iyimserlik ve şirket bilançolarının tahminlerden iyi gelmesiyle New York borsasında endeksler kapanış rekorlarını tazeledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak kapanış rekoru kırdı.

Analistler, Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün New York Fed Başkanı John Williams'ın konuşması, konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim öncesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin açıklamaları gündem oluşturuyor. Johnson, gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan kurumlar vergisi indiriminin rafa kaldırılacağını, bu yolla elde edilecek 6 milyar sterlinin ülkenin sağlık sisteminin finansmanında kullanılacağını ifade etti. Corbyn ise iş dünyasına karşı olmadığını, erken genel seçimi İşçi Partisi'nin kazanması durumunda tahmin edilenin üzerinde yatırım yapılacağını kaydetti.

Seçim öncesi siyasilerin açıklamaları yakından takip edilirken, Avrupa borsaları da dün günü İngiltere hariç düşüşle kapattı. Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle dün 107.222,38 puanla Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü de yüzde 1,39 artışla 106.846,18 puandan tamamladı.

Analistler, BIST 100 endeksinin 107.000 puanın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda 108.200 seviyesinin gündeme geleceğini, olası kar satışlarında 104.300 puanın destek olarak izleneceğini kaydetti.

Dün 5,7190'a kadar gerileyen ve günü yüzde 0,06 azalışla 5,7396'dan kapatan dolar/TL'nin ise bugün de düşüşünü sürdürerek 5,70'e kadar inmesinin ardından 5,73 seviyelerinde hareket ettiği görülüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, ocak-eylül dönemi yapı izin istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı cari işlemler dengesi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı inşaat üretimi

16.30 ABD, ekim ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

KAYNAK:AA

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bist 100 Küresel piyasalar

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