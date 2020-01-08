Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12’den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da Irak'taki saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada "Her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullanırken, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından, ABD uçaklarının İran, Irak, İran Körfezi ve Umman Körfezi bölgelerinde uçuşları geçici olarak durduruldu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise, Tahran'ın gerginlik veya savaş istemediğini ancak herhangi bir saldırıya karşı kendisini savunacağını bildirdi.