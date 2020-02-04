Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın azil yargılamasında sona gelinirken, Suriye, İran, Irak ve Libya'ya ilişkin politik gelişmeler ise gündemin odağındaki yerini koruyor.

Uzun yeni yıl tatili sonrası dün sert düşüşle başladığı günü yüzde 7,72 azalışla tamamlayan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, bugün gelen tepki alımlarıyla artıya geçti. Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazanırken, diğer Asya borsalarında da yükselişler görülüyor.

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısının 20 bin 438’e yükselmesine karşın çözüm arayışlarının sonuç verebileceğine ilişkin beklentilerin artması pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da Trump'ın suçlu bulunup görevinden alınması için en az 67 senatörün evet oyu vermesi gerekiyor. Mevcut tabloya göre Trump'ın çarşamba günkü oylamada aklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gelişmeler ve ABD'de açıklanan imalat sanayi verilerinin beklentilerin üzerinde artması sonrası dün Dow Jones endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,34 değer kazandı.

Avrupa tarafında da imalat sanayi verilerindeki toparlanmanın desteği ile alıcılı seyreden pay piyasalarında ortalama yüzde 0,5 artış görüldü. Brexit'in gerçekleşmesi sonrası taraflardan gelen ikili ticaret ile ilgili açıklamalar Avrupa piyasalarının gündemini meşgul ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin, serbest ticaret müzakereleri kapsamında, Avrupa Birliği'nin (AB) rekabet politikaları, sübvansiyonları, sosyal koruması ve çevreye ilişkin kurallarını kabul etmek zorunda olmadığını, bu konularda en yüksek standartlara sahip olmaya devam edeceğini söyledi. Açıklamaların ardından sterlin, dolar ve avro karşısında değer kaybetti. Sterlin/dolar paritesi yüzde 1,45, sterlin/avro paritesi yüzde 1,32 geriledi.