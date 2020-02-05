Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Analistler, açıklanan şirket bilançolarının genel olarak beklentilerin üzerinde karlılığa işaret etmesinin borsalarda alımları desteklediğini, dolayısıyla piyasaların 2019 yılı finansal tablolar ve makroekonomik verilere ilişkin hassasiyetinin arttığını ifade etti.

ABD'de dün fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verisinin beklentileri karşılaması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,44 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,50 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,10 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bu gelişmeler ve son dönemde özellikle imalat sanayi başta olmak üzere açıklanan makroekonomik verilerin, küresel ekonomiye ilişkin iyimser beklentileri desteklemesi ile dün pay piyasaları hızlı yükseldi.

Avrupa tarafında, dün veri ve haber akışının zayıf olmasına karşın borsalar, artan küresel risk iştahı ile hızlı yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,81, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,76 yükseliş kaydetti.

Brexit sonrası, yetkililerin, Avrupa Birliği (AB) standartlarına uyması koşuluyla İngiltere ile sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota da dahil olmak üzere iddialı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacaklarını söylemesinin ardından konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini belirten analistler, avro ve sterlinin dolar karşısındaki zayıf seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Koronavirüsünün yayılma hızının alınan önlemlerle ivme kaybetmesi ile dün yükselişe geçen Asya borsaları, bugün de pozitif seyrini sürdürüyor. Çin'de ekonomi yönetiminin piyasaları destekleme adımlarının da etkisiyle Şanghay bileşik endeksi bugün kapanışa yakın yüzde 0,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazandı. Çin Merkez Bankası, piyasaları desteklemeye devam ederek, dün de 400 milyar yuanlık likidite sağladı. Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Çin'de ve Japonya'da beklentilerin hafif altında kaldı.