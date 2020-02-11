Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın pozitife dönen küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum takip edilecek.

ABD'de dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığı ve pay piyasalarının pozitife döndüğü görüldü. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinden destek bulan pay piyasaları, dün ortalama yüzde 0,8 değer kazanırken, dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürdü. Dolar endeksi yüzde 98,9 ile 10 Ekim 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Fed'i, faizleri gerektiği kadar düşürmemekle suçlarken, Çin'deki koronavirüs ile ilgili olarak da nisan ayında havaların ısınmasıyla salgının son bulacağını savunması dikkati çekti.

ABD'de yıl sonundaki başkanlık seçimi öncesinde gerçekleştirilen ön seçimler takip edilirken, dün Trump'ın, yaklaşık 4,8 trilyon dolarlık 2021 mali yılı bütçe teklifi de Kongre'ye gönderildi. "Amerika'nın Geleceği" başlıklı bütçe teklifinde, ulusal güvenlik harcamalarına ayrılan kaynağın artırılması planlanırken, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına yönelik hükümetin zorunlu harcama programlarında kesintiye gidilmesi dikkati çekti. Kongre'ye gönderilen bütçe teklifinin Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde reddedilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın yapacağı sunum yatırımcıların odağında yer alıyor.