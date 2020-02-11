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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 11.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın pozitife dönen küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum takip edilecek.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Çin'deki koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın pozitife dönen küresel piyasalarda, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum takip edilecek.

ABD'de dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığı ve pay piyasalarının pozitife döndüğü görüldü. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarının beklentilerden iyi gelmesinden destek bulan pay piyasaları, dün ortalama yüzde 0,8 değer kazanırken, dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürdü. Dolar endeksi yüzde 98,9 ile 10 Ekim 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Fed'i, faizleri gerektiği kadar düşürmemekle suçlarken, Çin'deki koronavirüs ile ilgili olarak da nisan ayında havaların ısınmasıyla salgının son bulacağını savunması dikkati çekti.

ABD'de yıl sonundaki başkanlık seçimi öncesinde gerçekleştirilen ön seçimler takip edilirken, dün Trump'ın, yaklaşık 4,8 trilyon dolarlık 2021 mali yılı bütçe teklifi de Kongre'ye gönderildi. "Amerika'nın Geleceği" başlıklı bütçe teklifinde, ulusal güvenlik harcamalarına ayrılan kaynağın artırılması planlanırken, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarına yönelik hükümetin zorunlu harcama programlarında kesintiye gidilmesi dikkati çekti. Kongre'ye gönderilen bütçe teklifinin Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde reddedilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler ve Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın yapacağı sunum yatırımcıların odağında yer alıyor.

Avrupa tarafında, dün ABD borsalarının yükselişe geçmesi öncesinde kapanan pay piyasaları düşüş kaydetti. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017 olurken, salgından etkilenenlerin sayısı 42 bin 638'e yükselse de bugün pay piyasasında risk iştahının yüksek olduğu görülüyor. Ekonomi yönetiminin likidite desteği ve virüs salgınına ilişkin çözüm beklentileri ile Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kazandı. Japonya'da ise pay piyasalarında bugün resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde, dün Suriye'ye ilişkin gelişmelerin etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 2,21 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 118.341,52 puandan tamamladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun swap sınırlaması ile dün yatay seyrederek 6,0130'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın Kongre'deki Finansal Hizmetler Komitesi’nde yapacağı sunumdaki detaylar, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmeler ve açıklanan şirket bilançolarının takip edildiğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde, dün 117.000 desteğinin çalıştığını ifade eden analistler, 120.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tekrar yükseliş eğiliminden bahsedilebileceğini söyledi. Analistler, dolar/TL'de ise 5,95-6,05 bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 İngiltere, aralık ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

12.30 İngiltere, 4. çeyrek GSYH

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, ABD Merkez Bankası, Jerome Powell,

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