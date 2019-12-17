Piyasalarda takip edilecek veriler

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahı artarken, buna bağlı olarak pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Boris Johnson'ın genel seçimden zaferle çıkmasının ardından azalan Brexit belirsizliği ile avro ve sterlinin dolar karşısındaki değerlenme süreci dün itibarıyla yerini dengelenmeye bıraktı. Pay piyasalarında ise yükseliş eğilimi devam etti ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,25 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,23 artışla Temmuz 2007'den bu yana, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,94 primle Ocak 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, İngiltere'de hükümetin Brexit anlaşmasını bu hafta parlamentoda oylamaya sunacağını anımsatarak, tasarısının cuma günü yeni seçilen Avam Kamarası'nın gündemine gelmesinin beklendiğini kaydetti.

650 üyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalyesi olan Başbakan Johnson'ın daha önceki girişimlerinin aksine bu sefer herhangi bir sorunla karşılaşmadan anlaşmayı geçirmesinin öngörüldüğünü ifade eden analistler, anlaşmanın kabulüyle 31 Ocak 2020'de AB'den ayrılacak olan İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin, ticaret anlaşması ve diğer ilişkiler için devam edeceğini söyledi.