Piyasalarda vize hareketliliği

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı vize kısıtlamasını kaldıracak olması haberiyle birlikte piyasalar hareketlendi.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin vize krizinin tamamen çözüldüğünü duyurmasıyla 3,7735 seviyesine kadar geriledi.



Euro/TL 4,52 seviyesinde seyrediyor.



Euro/dolar paritesi 1,1941 seviyesinde bulunuyor.



BIST 100 endeksi ise saat 17:06 itibariyle yüzde 1,65 kazanımla 114.000 puan seviyesinde yer aldı.



Uzmanlar, yeni yıl başlayana kadar mevcut seviyelerde yatay seyrin sürmesini bekliyor.