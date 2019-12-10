Piyasaların gözü merkez bankalarında

ABD'de Başkan Donald Trump'ın azil süreci ve Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri gündemi meşgul ederken, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak FOMC toplantısı bekleniyor.

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve ilgili diğer komitelerin, Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasındaki "azil gerekçelerini" bugün kamuoyuna açıklamaları beklenirken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Demokratların Trump'a "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin çalışmasını engellemek" şeklinde iki başlık altında suçlama yönelteceği iddiası yer aldı.

Adalet Komitesi'nin bugün basın toplantısının ardından çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaları yapması ve bunları oylaması bekleniyor. Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek. Sonrasında, yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.