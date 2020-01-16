Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası ne yapacak?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğunluğu, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını tahmin ediyor.

Bugün TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise veri gündemi ve ABD'de açıklanan şirket bilançolarının takip edileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2020 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını saat 14'te gerçekleştirecek. 2017’den beri yılda 8 kez toplanan Para Politikası Kurulu, bu yıl 12 kez toplantı yapacak.

Piyasaların gündemini uzun zamandır meşgul eden ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ilk bölümü, dün tarafların imzaladığı anlaşma ile son buldu. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı. Trump, konuşmasında, anlaşmanın dönüm noktası olduğunu belirterek, ikinci faz anlaşma için çalışmalara başladıklarını ancak üçüncü faz gibi bir sürecin söz konusu olmadığını vurguladı.

Küresel piyasalarda gözler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine çevrilirken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Yurt içinde, dün 121.804 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 120.939 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 azalışla 5,8759'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8780 seviyesinde işlem görüyor.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He ise anlaşmanın önemine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki anlaşmanın yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu iş birliğinin devam edeceğine inandıklarını ifade etti. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı. Karşılıklı misilleme adımları sonrası 2019’dan itibaren bir anlaşma için müzakere sürecine girilmişti.

Analistler, birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanmasına karşın ABD ile Çin arasındaki ticaret problemlerinin tamamen ortadan kalkmadığını, dolayısıyla ikinci faz anlaşma ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Trump'ın azil soruşturması ve yıl sonundaki başkanlık seçimi nedeniyle ikinci faz anlaşma ile ilgili sürecin uzayabileceğini dile getiren analistler, rekor seviyelerde bulunan pay piyasalarının yeni hikaye arayışına gireceğini kaydetti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,31 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kazancıyla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq endeksi yatay seyretti.