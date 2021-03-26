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Qua Granite halka arz tarihi belli oldu! İşte Qua Granite hisse fiyatı!

BORSA HABERLERİ  | 26.03.2021 15:56 | Son Güncelleme

Halka arz için SPK'ya başvuru yapan Qua Granite'nın başvurusu onaylandı. Borsa İstanbul'da Qua Granite'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar halka arz tarihini araştırırken şirketten açıklama geldi. Qua Granite'nin halka arz tarihi 31 Mart - 1 Nisan arasında yapılacak. Hisse fiyatı ise 16.46 TL olacak.

Qua Granite halka arz tarihi belli oldu! İşte Qua Granite hisse fiyatı!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından, Qua Granite’in halka arzı 31 Mart - 1 Nisan 2021 tarihlerinde 16.46 TL fiyatla Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek; halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

QUA GRANITE'NİN HALKA ARZI MART SONUNDA

Şirketten yapılan açıklamada, "Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Talep Toplama yerine Borsa’da Satış yöntemi uygulanacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak" denildi ve eklendi:

"Halka arzda Qua Granit’in sermayesi 105 milyon TL’den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak.

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"Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL’si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak."

QUA GRANITE'NİN YATIRIMLARI

Açıklamaya göre, üretimini Aydın, Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve 232.965 metrekare açık, 79.630 metrekare kapalı alana sahip fabrikasında sürdüren Qua Granite, “çok çeşitlilik” kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

Aynı zamanda, Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahip olan Qua Granite, artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında başladığı yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımını ise 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyor.

(DHA)

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