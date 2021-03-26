Qua Granite halka arz tarihi belli oldu! İşte Qua Granite hisse fiyatı!

Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından, Qua Granite’in halka arzı 31 Mart - 1 Nisan 2021 tarihlerinde 16.46 TL fiyatla Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek; halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

QUA GRANITE'NİN HALKA ARZI MART SONUNDA

Şirketten yapılan açıklamada, "Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Talep Toplama yerine Borsa’da Satış yöntemi uygulanacak. Böylece, talepler herkese sırayla birer birer karşılanabilecek ve Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit dağıtım yapılacak" denildi ve eklendi:

"Halka arzda Qua Granit’in sermayesi 105 milyon TL’den 15 milyon TL artışla 120 milyon TL’ye çıkarılacak. Halka arzda ayrıca 9 milyon adet pay da ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak.

"Toplamda 24 milyon adet payın 16,46 TL fiyatla ihracında halka arz büyüklüğü 395 milyon TL olurken, yaklaşık 247 milyon TL’si şirkete aktarılacak kaynağın önemli bir kısmı hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacak."