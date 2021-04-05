Qua Granite halka arzı bugün başladı! Qua Granite fiyatı nedir, hangi bankadan talep topluyor?

5 -6 Nisan tarihleri arasında halka arzı gerçekleşecek olan Qua Granite'nin halka arzı ne zaman sonuçlanacak araştırılırken, yatırımcılar talep toplama detaylarını araştırıyor. OUA GRANITE HİSSE FİYATI NEDİR? Qua Granite payları (QUAGR.HE) 16,46 TL fiyatla 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin Salı günü saat 13:00’e kadar iletilmesi gerekmekte. OUA GRANITE HALKA ARZ DETAYLARI 15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %20,00 olacaktır. Qua Granite talep toplama işlemlerine birçok banka müşterisi dahil olacak. "Borsanın oyun değil yatırım yeri olduğu halka anlatılmalı" 'OUA GRANITE EN BÜYKLERİNDEN BİRİ OLACAK' Geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda konuşan Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halk arz süreçlerine ilişkin şunları söyledi: "Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20’si BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite, son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak Borsa’ya gelecek. Finansal olarak aslında çok güçlü tablolarımız var. Fakat kendimizi yeni yatırımlarla ilgili daha da güçlendirmek için hem halka arzımızı yapıyoruz, hem de kendimizi güçlendiriyoruz. Türkiye büyük bir pazar, genç nüfusumuz geliştikçe yeni ihtiyaçlar artıyor ve inşaat pazarı ne olursa olsun gelişim içerisinde. Genç nüfusu sayesinde Türkiye ciddi bir üretici." dedi.

'YATIRIMCILARI YATIRIMIMIZA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUZ' Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL’lik kaynağın önemli bir kısmının halihazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını belirten Ercan, "Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22,5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık. Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz." diye konuştu. SPK Başkanı'ndan Borsa İstanbul için 'kar ve zarardan sorumlu değiliz' açıklaması Qua Granite’in "çok çeşitlilik" kuralıyla oluşturulan ürün portföyü ile 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Ercan, salgının hızlı tedariki çok daha önemli hale getirdiğini, Türkiye’nin de bu konuda hem coğrafi hem de üretim kabiliyeti açısından üstünlüğü olduğunu söyledi.