Satış haberi Doğan Medya hisselerini uçurdu!

Demirören Grubu'ndan üst düzey bir yetkili, Demirören grubunun Doğan Medya grubunu satın almak için anlaştığını ve konu ile ilgili açıklamanın bu akşam KAP'a yapılacağını söyledi.

Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Holding hisseleri Doğan Medya Grubu'nun Demirören grubuna satıldığına yönelik haberlerin ardından tavan fiyattan hareket ediyor.

Reuters'ın sorusunu yanıtlayan üst düzey yetkili, "Doğan medya grubunu almak için görüşme yürütülüyordu. Belli aşamaya gelindi ve satın alma konusunda anlaşmaya varıldı. Doğan Grubu'nun bu akşam saatlerinde KAP'a açıklama yapması bekleniyor" dedi.

Hürriyet grubundan bir yetkili de, "Doğan Grubu yetkilileri satışa ilişkin çalışanlara bilgi verildi. Satış işlemine dair KAP'a detaylı açıklama bugün yapılacak. Verilen bilgiye göre, Demirören, Doğan grubunun medya şirketlerini aldı" diye konuştu.

Konuya ilişkin T24 internet sitesinde yer alan haberde, "Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le Doğan Medya Grubu'nun satışı konusunda anlaştı. Bu satın almanın arkasında başka bir sermaye grubunun bulunduğu düşünülüyor" ifadeleri yer aldı.

Demirören grubu, 2011 yılında Doğan grubundan Milliyet ve Vatan gazetesini satın almıştı.

Doğan Medya Grubu bünyesinde Kanal D, CNN Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Doğan Burda Dergi, Doğan Kitap gibi markalar yer alıyor.

HİSSELER SERT YÜKSELDİ

Öte yandan Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e satılacağı yönündeki haberler üzerine Doğan Holding'e ait şirketlerin hisseleri sert yükseldi.

Saat 16:15 itibariyle Doğan Holding hisseleri yüzde 19.18 yükselişle 0.87 liradan, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 19.42 yükselişle 1.23 liradan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Doğan Gazetecilik payları yüzde 19.79 primle 3,39, Doğan Burda payları ise yüzde 18,73 artışla 3,93 lira seviyesinde yer aldı.