Skandal Facebook hisselerini sert vurdu

Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.

acebook CES'su Sheryl Sandberg, skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBC'ye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebookun hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.

REKLAM ŞİRKETLERİNDEN TEPKİ

BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan dünyanın en büyük reklam şirketlerinden M&C Saatchi’nin Başkanı David Kershaw, İngiltere’nin en büyük reklamcılarını temsil eden çatı kuruluş ISBA’nın Facebook yetkileri görüşerek tepki ve taleplerini iletmeye hazırlandığını bildirdi. Kuruluş halihazırda 3 binin üzerinde markayı temsil ediyor.

NE OLMUŞTU?

Facebook kriterlerini ihlal ederek 50 milyon kullanıcının verisinin siyasi kampanyalarda kullanılması skandal etkisi yarattı. Trump’ın eski danışmanının da kurucusu olduğu şirketlerin gerçekleştirdiği kampanyalar arasında 2016 ABD seçimleri ve İngiltere’nin Brexit oylaması olması dikkat çekiyor.

ZUCKERBERG İFADE VERSİN

Haberlerin duyulmasının ardından ABD ve İngiltere’deki muhalifler ayağa kalktı. İngiliz milletvekili Damian Collins ise Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’e ağır eleştirilerde bulundu. Collins, Brexit referandumunda da Facebook’un diğer veri şirketlerine bilgi sağladığını söylerken Zuckerberg’ün İngiltere parlamentosunda ifade vermesini istedi. Collins, “Zuckerberg Facebook sayfasının arkasına saklanmayı bıraksın” diyerek Facebook’un CEO’sunun iddialara Facebook üzerinden cevap vermesini eleştirdi. Cambridge Analytica’nın CEO’su Alexander Nix geçen hafta İngiliz parlamentosunda ifade vererek firmasının Facebook verilerini kullanmadığını söyledi. ABD’nin Minnesota senatörü Amy Klobuchar da Zuckerberg’ü senatoda ifade vermeye çağırdı.