Şok Marketler'in halka arzında beklenenden fazla ilgi

Talep toplama süreci dün başlayan ve bugün sona erecek olan Şok Marketler'in halka arzında yabancı yatırımcılara sunulan 415 milyon dolarlık bölüme olan talebin tamamen karşılandığı belirtildi.

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan halka arz süreci ile ilgili yaptığı açıklamada "Şok Marketler'in halka arzında yabancı yatırımcılara sunulan 415 milyon dolarlık bölüme olan talepler tamamen karşılandı. Yurtiçi yatırımcılardan da beklenenin üzerinde ilgi görüyor" dedi.

Şok Marketler'in halka arzında aracılık eden bir kurumun yayımladığı notta da uluslararası tahsisatın tamamına talep geldiği belirtildi.

Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, Pazartesi günü halka arza ilişkin düzenlenen basın toplantısında, yabancı yatırımcıdan yoğun ilgi gördüklerini söylemişti.