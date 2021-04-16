Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak: Aydem Enerji yatırımlarını açıkladı!

Aydem Yenilenebilir'in halka arzı ek satış dahil toplam 1.3 milyar liraya yaklaşan büyüklüğüyle 2018 yılından bu yana Türkiye'de yapılan en büyük halka arz olacak.

AYDEM ENERJİ HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

Şirketin 1,020 MW kurulu güçte yenilenebilir enerji santrali işletiyor. Şirketin santralleri ağırlıklı olarak hidroelektrik santrallerinden oluşurken, üretilen elektriğin büyük bölümü sabit dolar bazlı fiyatla devlete satılıyor.

Küpeli düzenlenen basın toplantısında gelecek beş yılda, satın alma veya proje geliştirme yöntemiyle üretim kapasitesi büyüklüğünü 2,000 MW'nin üzerine çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.

Aydem Yenilenebilir Enerji, bankalara olan 4.6 milyar dolar borcunu 2019 yılında yeniden yapılandırdıktan sonra adını değiştiren Bereket Enerji'nin yenilenebilir enerji santrali varlıklarından oluşuyor.

Halka arzı Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası liderliğindeki konsorsiyum yönetecek.

Hisse başına 8.5 ile 9.9 lira arasında fiyattan halka arz edilecek hisselerin %50'si yurtiçi bireysel, %30'u yurtiçi kurumsal, %20'si yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Reuters



