Son Dakika: Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durdu

Borsa, yeni haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişiklik kararının ardından sert düşüşle girdi. BIST 100 endeksi güne yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 8'i aşan düşüş kaydetti.

İŞLEMLER GEÇİCİ OLARAK DURDU

Borsa İstanbul'da son dakika haberine göre, düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla işlemler geçici olarak durduruldu. Saat 10.30 itibari ile durdurulan işlemler yeniden başladı.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, VİOP'ta işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylarda 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. " ifadeleri kullanıldı.



