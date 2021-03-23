Son Dakika: Borsa İstanbul'da tekrar devre kesici uygulandı!

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem günü yüzde 10'a yakın kayıp yaşarken, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı ve devre kesici uygulaması gerçekleşti.

BORSA İSTANBUL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti.

Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.

İKİNCİ KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Borsa İstanbul’da işlemler saat 10.30’a kadar geçici olarak durdurulmuştu. Ancak 10.31 itibariyle işlemlerin ikinci kez durdurma açıklandı.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 10:31:08 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Borsa İstanbul’da saat 10.31 itibariyle ikinci kez geçici durdurulan işlemler, kaldığı yerden devam ediyor.

(HA)



