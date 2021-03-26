Son Dakika: Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu!

Son dakika haberine göre, Borsa İstanbul’un bugün yapılan genel kurulunda Hakan Atilla’nın görevi bırakması ile boşalan genel müdürlük koltuğuna Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Korkmaz Enes Ergun getirildi.

BORSA İSTANBUL'UN YENİ GENEL MÜDÜRÜ BELLİ OLDU!

Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurul toplantısında genel müdür yardımcılarından Korkmaz Ergun yönetim kurulu üyesi olarak seçilirken genel müdür olarak da görevi devralacak.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Ergun'un bugün içinde yapılacak yönetim kurulu toplantısında genel müdür olarak görevine başlayacak.

Borsa İstanbul'un önceki genel müdürü Hakan Atilla ay başında görevini bırakmıştı.

YÖNETİM KURULU DEĞİŞTİ

Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın üstlendiği Borsa İstanbul'da, Ahmed Ali Al Hammadi yönetim kurulu üyeliğine, Işınsu Kestelli de bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Borsa İstanbul'da diğer yönetim kurulu üyeleri Korkmaz Ergun, Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Metin Kıratlı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ise Yunus Arıncı, Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Tevfik Eraslan oldu.