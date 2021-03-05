FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. SPK'dan pay takaslarıyla ilgili yeni düzenleme

SPK'dan pay takaslarıyla ilgili yeni düzenleme

BORSA HABERLERİ  | 05.03.2021 15:11 | Son Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SPK'dan pay takaslarıyla ilgili yeni düzenleme

Borsa İstanbul, belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri, bireysel yatırımcı için sadece Yıldız Pazar, yatırım kuruluşları için ise sadece Ana Pazar'da yer alan paylar ile sınırlandırdı.

*"Müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümler yalnızca Yıldız Pazar'da yer alan paylar için uygulanır"

SPK'NIN KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'de bazı değişiklikler yapıldığı anımsatıldı.

Bu doğrultuda, pay piyasası pazarlarındaki işlem görme esaslarına ilişkin düzenlemede bütünlüğün sağlanmasını teminen Pay Piyasası Yönergesi ve Pay Piyasası Prosedürü'nde de bazı düzenlemelere gidildiği aktarılan duyuruda, Yıldız Pazar'da yer alan paylar için öz kaynak oranının yüzde 90, açık takas oranı/öz kaynak oranının ise yüzde 20 olarak belirlendiği bildirildi.

Borsa İstanbul'da gong Turk İlaç hisseleri için çaldı!Borsa İstanbul'da gong Turk İlaç hisseleri için çaldı!

PAY TAKASLARINDA DÜZENLEME

Duyuruda, değişikliklerin 12 Mart'tan itibaren geçerli olacağı bilgisi verilerek, ilgili yönerge ve prosedüre şu maddelerin eklendiği ifade edildi:

"Sermaye Piyasası Kurulunun kredili alım ve açığa satışla ilgili düzenlemelerinde müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri yalnızca Yıldız Pazar'da yer alan paylar için uygulanır. Kurul'un yatırımcı, pazar ve pay bazında aldığı karar hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kollektif yatırım kuruluşları ile emeklilik fonlarına ilişkin işlemlerde Kurul'un kredili alım ve açığa satışla ilgili düzenlemeleri uyarınca müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri Ana Pazar'da yer alan paylar için de uygulanabilir."

Duyuruda ayrıca, Pay Piyasası Yönergesi ve Pay Piyasası Prosedürünün güncel haline 12 Mart'tan itibaren borsanın internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

AA

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'fiyat istikrarı' mesajıMerkez Bankası Başkanı Ağbal'dan 'fiyat istikrarı' mesajı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
Borsada gong çaldı! Hisseleri tavan yaptıBorsada gong çaldı! Hisseleri tavan yaptı
Kabin memurları ne kadar kazanıyor? Kabin memurları ne kadar kazanıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi
Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi
Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?
Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?
Çiftçiye gübre desteği ikiye katlandı!
Çiftçiye gübre desteği ikiye katlandı!
Bugün hesaplara yatıyor!
Bugün hesaplara yatıyor!
Fotoğraf paylaştı maaşı kesildi
Fotoğraf paylaştı maaşı kesildi
İşte Elon Musk'ın yeni ortaklığı!
İşte Elon Musk'ın yeni ortaklığı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!
Gram altın için '440 TL olabilir' yorumu!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garanti BBVA'dan temettü planı
Garanti BBVA'dan temettü planı
Borsa İstanbul'da gong Turk İlaç hisseleri için çaldı!
Borsada gong çaldı! Hisseleri tavan yaptı
Kervan Gıda, Walmart ve Amazon'la iş birliği yaptığını duyurdu!
Kervan Gıda, Walmart ve Amazon'la iş birliği yaptı
Yeşil sahaların dev takımları, yatırımcılarını sevindirdi!
O takımların hisseleri yatırımcısını mutlu etti
İşbir Sentetik ve Biotrend Enerji halka arz başvurularını yaptı
İşbir ve Biotrend halka arz için başvurdu
Petkim'den düşük fiyatlara rağmen kar açıklaması!
Petkim'den kar açıklaması!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.