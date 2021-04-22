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Thodex battı mı? Thodex ne zaman açılır?

22.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli kripto para borsası olarak tanıtımı yapılan Thodex 2 milyar dolarlık vurgun iddiaları ile gündeme geliyor. Thodex sahibinin yurt dışına kaçtığı iddiaları gündemdeki yerini korurken yapılacak yeni açıklamalar yatırımcılar tarafından beklenmeye devam ediyor. Peki, Thodex battı mı? Thodex ne zaman açılır?

Thodex battı mı? Thodex ne zaman açılır?

Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacminin olduğu Thodex, şu sıralar 2 milyon liralık vurgun ile gündemde. Sahibinin yurt dışına kaçtığı öne sürülen paylaşımlarda suç duyurusunda da bulunulacağı belirtildi.

THODEX BATTI MI?

Thodex kısaca kripto paraların alınıp satıldığı bir kripto para borsası olarak adlandırılabilir. Tanıtımında birçok ünlü ismi oynatarak dikkatleri bir anda üzerine çeken kripto para borsası, Türkiye’nin ilk yerli kripto para borsası olduklarını belirtmişti.

Faruk Fatih Özer’in kuruculuğunu üstlendiği kripto para borasında bir süredir işlem yapılamaması ve sahibinin yurt dışına kaçtığı iddiaları sorasında Thodex’in battığı öne sürüldü.

Tam 2 milyar dolarlık bir kaybın gündemde olduğu Thodex’te bir süredir işlem yapılamazken sahibi Faruk Fatih Özer de tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

THODEX NE ZAMAN AÇILIR?

Thodex şirketi tarafından yapılan açıklamada sizlere daha iyi hizmet verebilmek için son zamanlarda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılmış bu çalışmanın ardından tüm sorunların giderileceği Thodex tarafından açıklanmıştı. Şu sıralar Thodex'e girmek isteyen kullanıcılar ise İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilfgilendirme sağlanacaktır.

Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız açıklamasında bulundu.

Thodex’in yeniden açılıp açılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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