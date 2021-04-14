Torunlar GYO ortakları sermayenin %25'ine kadarki kısmını borsada satacak

Hissedarların KAP'a yaptığı açıklamada, her bir hissedarın "(Şirketin) sermayesinin %12.50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına" karar verdiği ifade edildi.

TORUNLAR GYO'DAN SATIŞ KARARI

Satışın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması halinde hisseler borsada işlem gören niteliğe çevrilecek ve Borsa İstanbul'da satılacak. KAP'ta yer alan bilgiye göre şu anda sermayenin %21.1 borsada işlem görüyor.

Ortaklar pay satışından elde edecekleri gelirleri Torunlar'ın ileride yapacağı sermaye artırımında kullanılacak.

Torunlar GYO'nun kap açıklaması:

"Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mehmet Torun, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin %12.50'sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi gereği sermayenin %10'unu aşan borsada işlem gören nitelikte olmayan payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan Pay Satış Bilgi formu Kurul onayına sunulmuştur.