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Turex halka arz sonuçları, Turex hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?

BORSA HABERLERİ  | 06.04.2021 10:31 | Son Güncelleme

2 Nisan 2021 Cuma günü talep toplama süresi sona eren Turex Turizm'in halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. 22.500.000 TL’lik payı halka arz edecek olan kurumla ilgili Turex halka arz sonuçları açıklandı mı, Turex borsada ne zaman işlem görecek gibi sorular merak konusu oldu. Peki Turex halka arz sonuçları, Turex hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu? İşte yanıtı...

Turex halka arz sonuçları, Turex hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?

Talep toplama süresi 2 Nisan 2021 Cuma günü itibariyle sona eren Turex Turizm'in halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. 22.500.000 TL’lik payı halka arz edecek olanTurex'le ilgili halka arz sonuçları açıklandı mı, Turex borsada ne zaman işlem görecek gibi sorular sorgulanıyor. Peki Turex halka arz sonuçları, Turex hisse fiyatı ve kodu belli oldu mu?

TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI, HİSSE FİYATI VE KODU BELLİ OLDU MU?

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Halka arzın ardından yaşanan ani yükseliş pek çok yatırımcıyı borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesini sağlarken Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı gibi bilgiler vatandaşların merak ettiği konular arasında geliyor. Turex'in halka açıklık oranı kamuoyuna yüzde 20,83 olarak duyurulmuştu. 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin halka arzı Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılmıştır. Halka arz fiyatı ise 12 TL'ydi.

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Gelen diğer bilgilere göre şirketin halka açıklık oranı da yüzde 20,83 oldu. Tureks Turizm, halka arz gelirinden şirketin payına düşecek nakdin yüzde 70-80'inin planlanan yatırımların finansmanında yüzde 20-30'luk kısmını ise kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanacak. Halka arz fiyatı 12 TL olurken, TUREX.HE koduyla işlem görecek.

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